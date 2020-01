Hoe Circular.fashion de mode industrie op innovatieve manier helpt circulair te worden

Circulariteit: een buzzword wat de afgelopen jaren ook de mode industrie heeft bereikt. Diverse partijen, waaronder de Ellen MacArthur Foundation en ontwerper Stella McCartney zijn van mening dat een circulaire economie en textielindustrie de enige weg voorwaarts is. Maar welke uitdagingen zijn er voor de industrie, hoe zijn deze te tackelen en wie leidt de weg? FashionUnited duikt de komende tijd dieper in het onderwerp en spreekt deze maand met Ina Budde, de mede-oprichter van het innovatieve bedrijf Circular.fashion.

Achtergrond: Elke 5 minuten worden 1 miljoen nieuwe

kledingstukken gemaakt

90 procent komt op afvalbergen terecht,

maar 10 procent wordt gerecycled

Het gros wordt gedowncycled

Een circulaire textiel economie biedt een

500 miljard euro kans voor de industrie Bron: Ellen MacArthur Foundation

Een kleine introductie: Circular.fashion is opgericht door Ina Budde en Mario Malzacher. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van services en applicaties zodat producten van vandaag de grondstof van morgen kunnen worden. Makkelijker gezegd: zorgen dat mode-items zo duurzaam mogelijk worden ontwikkeld, met de beste materialen zodat ze zo lang mogelijk meegaan en uiteindelijk ook zo goed mogelijk gerecycled kunnen worden. Om dit te doen traint het bedrijf bijvoorbeeld ontwerpers, maar heeft het ook een circularity.ID ontwikkeld en heeft het software beschikbaar gesteld om bedrijven in staat te stellen de beste ontwerpkeuzes te maken. Kortom: Circular.fashion zit niet stil. Niet voor niets won het bedrijf in april 2019 dan ook de hoofdprijs tijdens de Global Change Awards voor The Loop Scoop.

The Loop Scoop is een verzamelnaam die het bedrijf koos in het kader van de Global Change Awards voor het platform dat Circular.fashion aan het opzetten is. “Het digitale platform is gebaseerd op een ecosysteem van bedrijven die verbonden moeten zijn om te zorgen dat de mode industrie circulair kan worden,” aldus Budde. Denk bijvoorbeeld aan recyclers, sorteerbedrijven, leveranciers van innovatieve circulaire stoffen. “We brengen deze allemaal samen en bieden de services van dat netwerk aan de modemerken aan. De merken hebben zo makkelijk toegang tot deze tools en krijgen hier toegang tot wanneer ze gebruik maken van de circularity.ID en onze designsoftware. We noemen het een speedboat naar circulariteit omdat het het hele proces vergemakkelijkt. Merken hoeven niet meer op zoek naar diverse partners en connecties daarmee maken, maar ze kunnen gewoon in dit ecosysteem stappen.”

De standard data format bevat alle diverse digitale product data die nodig is om een circulaire economie op te zetten en operationeel te houden Ina Budde, mede-oprichter Circular.fashion

Afgelopen december heeft Circular.fashion de circularity.ID een Open Data Standard gemaakt. Wat dit betekent is dat het bedrijf een set van controlepunten heeft ontwikkeld, een standaard, waaraan alle bedrijven in de mode industrie zich kunnen houden. “We realiseerde ons dat er een behoefte is vanuit de mode industrie om circulair te worden, maar voor veel merken is het lastig om de hele ‘reverse supply chain’ op te zetten, een productieketen waarin oude items weer nieuwe vezels worden. Daarom hebben we de circularity.ID ontwikkeld, maar ook het scanbare label. Het label en de ID kan de klant sterken om het item bij de juiste plek terug te brengen, maar het kan ook de sorteerbedrijven helpen om de kledingstukken bij de juiste recycler te brengen. We realiseerden vooral dat voor deze onderneming, het creëren van een reverse supply chain, er één standaard moet zijn die gebruikt wordt in de hele industrie.” De ontwikkeling van deze standaard is al zeker zes jaar in de maak, verzekert Budde Fashionunited tijdens het telefonische gesprek. Circular.fashion is te rade gegaan bij alle belangrijke stakeholders uit het proces van een reverse supply chain en heeft gevraagd welke informatie deze bedrijven nodig hebben om betere keuzes te maken om een circulaire economie te realiseren. “De standard data format bevat alle diverse digitale product data die nodig is om een circulaire economie op te zetten en operationeel te houden.”

Het idee achter het beschikbaar maken van de data standaard was de wens om de weg naar circulariteit te versnellen. “We willen dit echt verder brengen en om dat te doen moet elk modemerk op de hoogte zijn van welke data ze moeten hebben over hun eigen product en welke data ze openbaar moeten maken.”

Nieuw in het assortiment van Circular.fashion, zijn de services en applicaties die deze week op Neonyt gelanceerd worden. Zo lanceert het bedrijf een re-commerce tool, waarmee bedrijven die de circularity.ID hebben verwerkt in hun items, kleding kan herkennen als ze bij een sorteerbedrijf zijn aangekomen en waardoor de merken deze op kunnen kopen of terug kunnen krijgen om bijvoorbeeld tweedehands te verkopen. Ook wordt het mogelijk voor partners om eigen product-pagina’s te maken, die zichtbaar worden als de tags in kleding worden gescand. De rest van de services waar aan gewerkt wordt zijn voor nu nog geheim.

We staan open om samen te werken met andere initiatieven op dit gebied. Iedereen die een pionier wil zijn, is meer dan welkom Ina Budde, mede-oprichter Circular.fashion

Wat waren de uitdagingen waar Circular.fashion en Ina Budde tegen aan liepen bij de ontwikkeling van het bedrijf en het begrijpen van het circulariteit vraagstuk? Budde noemt de technische kansen voor het recyclen van vezels, omdat deze constant blijven ontwikkelen. “Het is fantastisch om te zien dat deze technieken steeds ontwikkelen, maar het maakt het ook complex en uitdagend voor modemerken om te begrijpen hoe ze moeten ontwerpen en hun producten moeten optimaliseren voor alle kansen die er zijn binnen recyclen op het moment,” aldus Budde. “Ik denk dat ons voordeel als bedrijf is dat we deze ontwikkeling in de gaten houden, een process dat de afgelopen tien jaar is geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen we relevante aannames maken, mede dankzij de hechte samenwerkingen met recyclers, en hebben we daardoor een goed idee wat te verwachten in de toekomst. Daardoor kunnen we alvast bedrijven adviseren en de circular design gids aanpassen en updaten.”

Circular.fashion mag dan wel voorop lopen op de weg naar circulariteit, maar tegen wie kijkt Budde op. Wie of wat inspireert haar tijdens haar werk? Fashion for Good komt ter sprake, vooral omdat het grote en impactvolle bedrijven en innovatoren samenbrengt op een plek waar het niet draait om concurrentie. “We kijken op naar al deze initiatieven Samen kan immers de beste en grootste impact gemaakt worden en kan de ontwikkeling versneld worden.

Voor wie het circulariteit vraagstuk vrij nieuw is en nog geen idee heeft waar hij of zij moet starten heeft Budde drie speerpunten. “Het belangrijkste punt is om te starten met het productontwerp. Om het product te optimaliseren voor een zo lang mogelijk leven maar ook voor recycling. Dat is de eerste stap. De tweede stap is het actief verlengen van de levenscyclus van het product. Door te communiceren met klanten, het aanbieden van services voor redesign, hergebruik en het terugsturen van het item. Als derde punt is er het organiseren van de logistieke kant van het recyclen om te verzekeren dat het item bij de juiste recycler terecht komt. Als iemand besluit deze drie dingen te tackelen, dan hebben ze een holistische aanpak als het aankomt op circulariteit.”

Dit jaar hoopt Budde een grote impact te maken met de circularity.ID. “De circularity. ID is de focus van 2019. Uiteindelijk hopen we te kunnen meten wat de effecten zijn van de ID. Om de impact zo hoog mogelijk te krijgen moedigt Budde bedrijven en andere geïnteresseerde partijen zich aan contact te zoeken. “De circularity.ID open data standard is een oproep om bij te dragen. Als we een groep van merken samen kunnen stellen die graag pioniers willen zijn, zodat we het effect van de diverse services kunnen meten, zou dat fantastisch zijn. We staan open om samen te werken met andere initiatieven op dit gebied. Iedereen die een pionier wil zijn, is meer dan welkom.”