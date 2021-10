Circulariteit gaat volgens studio subtl niet om slim hergebruik, maar om slimme productie

Het is de volgende stap in de duurzame missie van studio subtl. Het mannenmerk van Jorn van het Hof is het allereerste klimaatpositieve kledingmerk. Maar overcompenseren voor het minimale gebruik van grondstoffen is voor studio subtl niet genoeg. Het merk doet er alles aan om de kleding en stoffen zo lang mogelijk te gebruiken. Circulariteit is daar een logisch onderdeel van. En die mindset begint al bij de productie.

Ruim twee jaar werkte Jorn van het Hof aan het ontwikkelen van de stoffen voor zijn never out of stock collectie. Deze is sinds dit voorjaar te koop, online en wholesale. Jorn: “We hebben echt de tijd genomen om de stoffen, leveranciers en producenten te leren kennen. We geloven dat juist de subtiele details het verschil maken. Zo zijn zelfs al onze labels van katoen, waardoor ze makkelijk her te gebruiken zijn en er geen microplastics in de oceaan belanden.”

Circulariteit begint bij slim produceren

In de kledingindustrie is er gelukkig steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Maar nog altijd wordt heel vaak een blend van materialen gebruikt. Polyester labels, elastaan of een mix met andere materialen bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat het hergebruiken van de stoffen een ingewikkeld proces is. Veel consumenten zijn zich daarvan niet bewust. Studio subtl probeert daar wat aan te doen en werkt volgens vier principes:

Rethink: het stimuleren van consumenten om bewuste keuzes te maken, think before you buy Reduce: het produceren van tijdloze kleding, geproduceerd volgens GOTS richtlijnen, van pure en natuurlijke materialen, de duurzaamste keuze voor elke beslissing in het bedrijf Reuse: hergebruik van stoffen voor nieuwe collecties

Recycle: recycling van grondstoffen voor nieuwe producten

Patchwork capsule collectie

Om consumenten te triggeren die laatste twee stappen te zetten, geeft studio subtl korting op een nieuw item, bij inlevering van een oud item. Oprichter Jorn van het Hof: “Onze kleding is tijdloos en van hoge kwaliteit, en kun je dus lang dragen. Maar mocht je dat toch niet meer doen, dan ontvangen we het graag terug. Kleding die nog goed is verwerken we in een patchwork capsule collectie, waarbij ieder item uniek is. Die maken we samen met Nederlandse sociale ateliers, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stoffen die daar niet meer geschikt voor zijn, recyclen we en gebruiken we voor andere items.”

Retailers niet overslaan

Veel nieuwe, volledig duurzame merken kiezen ervoor om alleen via eigen kanalen te verkopen. Studio subtl geeft winkeliers juist de kans om consumenten tot in detail duurzame en circulaire kleding aan te bieden. Consumenten zijn tijdens de pandemie meer digitaal gaan winkelen, maar kozen ook vaker voor lokale winkels. Ook willen consumenten in toenemende mate weten wie de makers zijn van de kleding die ze kopen. Retailers spelen daarom een cruciale rol in het selecteren van duurzame, transparante merken en het overbrengen van die verhalen.

Over Studio Sutbl

Studio subtl is op een missie om premium mannenkleding te maken volgens de allerhoogste duurzame maatstaven. Het is het eerste klimaatpositieve mannenmerk van Nederland met het volgende manifest: “Bij studio subtl geloven we dat het doorbreken van bestaande patronen de fast fashion industrie vertraagt. Wij denken niet in seizoenen, maar in tijdloze ontwerpen. Altijd met subtiele details en kenmerkende stoffen. Onze kleding wordt met liefde gemaakt in Portugal door mensen die we kennen en waarderen. Van stoffen die we zelf ontwerpen en laten maken. In een proces dat van begin tot eind GOTS gecertificeerd is, dat betekent transparant, duurzaam en ethisch. We zien het als een voorrecht om mannen te kleden die hun verantwoordelijkheid nemen.” Studio subtl is direct leverbaar en heeft voor het voorjaar 2022 een flinke uitbreiding van de collectie gepland staan.