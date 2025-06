Claes Iversen en Francisco van Benthum ontwerpen personeelskleding voor Rosewood Amsterdam

Modeontwerpers Claes Iversen en Francisco van Benthum hebben samen met corporate fashion-specialist By Rockland een exclusieve personeelsgarderobe ontworpen voor het nieuwe vijfsterrenhotel Rosewood Amsterdam. In totaal ontwierp het team 80 verschillende kledingstukken, verdeeld over acht afdelingen binnen het hotel.

De ontwerpen combineren luxe met comfort, met oog voor detail en functionaliteit. Zo is er gewerkt met lagen, hoogwaardige stoffen als taft en accessoires zoals sjaals. De kleuren per afdeling variëren subtiel, waardoor elke ruimte in het hotel een onderscheidende uitstraling heeft.

Sofie Rockland, oprichter van By Rockland, licht in een persbericht toe: “De tijd van het standaard uniform is voorbij. Bedrijfskleding is nu een verlengstuk van het merk." Over de samenwerking met de twee gerenomeerde ontwerpers zegt ze: "Voor Rosewood hebben we bewust gekozen voor twee ontwerpers om de collectie verfijnder en veelzijdiger te maken.”

Iversen en Van Benthum hebben de kleding ontworpen met het karakter van Amsterdam in gedachten. Van Benthum vult aan: “De avant-gardistische uitstraling van de stad vormde een belangrijk vertrekpunt. De kleding moest functioneel zijn, maar ook indruk maken.” Iversen voegt toe: “De combinatie van elegante vormen, ton-sur-ton-kleuren en luxe stoffen geeft de kleding een moderne, toegankelijke uitstraling.”

Bedrijfskleding bar Advocatuur Credits: Amanda Drost Photography

Het design van By Rockland / Francisco van Benthum voor Advocatuur, de hotelbar van Rosewood Amsterdam. Credits: Amanda Drost Photography

