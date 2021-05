Claes Iversen lanceert bruidscollectie

Elke modeshow eindigt traditioneel met een bruidsjurk, maar ontwerper Claes Iversen lanceert nu een gehele bruidscollectie. Claes Iversen Bridal is een semi-couture concept waarbij bruiden zelf hun look kunnen samenstellen door middel van losse items, zo is te lezen in het persbericht. In totaal zijn met de modulaire collectie 150 diverse looks te maken.

‘’Bij het ontwerpen van deze collectie heb ik mezelf ten eerste afgevraagd wat ik als ontwerper kan toevoegen aan de bruidsmode. Deze collectie is mijn visie daarop. Mijn DNA zie je terug in kenmerkende elementen uit mijn ontwerpgeschiedenis. Het zijn moderne looks geworden voor een brede doelgroep. Ten tweede wilde ik een collectie maken die tijdloos is, omdat ik vind dat goede ontwerpen langer mee horen te gaan dan een seizoen en in het specifiek wanneer het gaat om een moment waar je voor de rest van je leven op terugkijkt. Het is en blijft dan ook een bijzonder compliment dat iemand ervoor kiest een creatie van mijn hand te dragen op zo’n belangrijk moment,’’ aldus Iversen in het persbericht.

In de modulaire collectie zijn referenties naar Iversen’s afgelopen couture collecties terug te zien. De brede riem refereert naar zijn 2018 collectie, de gouden accenten naar de 2019-collectie en het korset met ruches naar de 2020-collectie. Naast het feit dat de bruid een gepersonaliseerde look kan maken, geeft het ook de ruimte om gedurende de dag de look aan te passen door de losse items met elkaar te wisselen. Iversen benadrukt in het persbericht ook dat de losse items ook gemakkelijk naar andere gelegenheden gedragen kunnen worden.

Prijzen in de collectie starten vanaf 1.700 euro en de collectie is te koop bij Claes Iversen.

In beeld: Claes Iversen Bridal

