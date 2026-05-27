Claes Iversen levert weer couture, puttend uit de kracht van zwart

Vorig jaar moest de Nederlandse couture het even zonder Claes Iversen doen. Op 27 maart toonde de van oorsprong Deense ontwerper weer werk. De grootste gemene deler: alle creaties zijn zwart.

Voor ‘Do Not Touch’ hield Iversen bekende Nederlandse vrouwen in gedachten, en later schoof hij hen ook voor de lens: Loiza Lamers, Kim Feenstra, Anna Drijver en Patty Brard. Ze moeten het imago vertegenwoordigen van de mysterieuze vrouw, die niet volledig te doorgronden is. In het lookbook hebben de meer reguliere modellen geen gezicht; er zitten zwarte aura's voor de ogen. Autonomie is een ander belangrijk vertrekpunt. Scherpe spikes op scherp gesneden blazers en varia kokerjurken en -rokken met bloezende blouses moeten dat overbrengen.

Op een olijfkleurige carrot pant en een gedrapeerde asymmetrische jurk na, werkte Iversen louter in zwart, met vlagen wit in de stof: ‘het licht aan het eind van de tunnel’. Waar zijn collecties de afgelopen jaren kleurrijk en speels waren, zocht de ontwerper nu bewust het tegenovergestelde op.

Ontwerpen met zo’n strikte beperking was leerzaam, legt Iversen uit. Om diepte te creëren, maakte hij bijvoorbeeld gestreepte patronen van losse patroondelen. Ook de materialen – veelal satijn en mesh – zorgen voor de nodige variatie.

Een blikvanger is een transparante jurk die van top tot teen is geborduurd met kristallen, goed voor 700 uur aan handwerk. Van dichtbij lijken de borduursels net kleine insecten. Op een afstand is het onduidelijk.

Iversen wil met de uitstraling van al dat duistere ook iets over veerkracht zeggen: "Iedereen maakt periodes mee die donkerder zijn dan andere, maar juist daar komt ook kracht uit voort. Dat gevoel wilde ik vertalen naar kleding.”

Claes Iversen Couture 2026 Credits: Jasper Abels