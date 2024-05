Clan de Banlieue pakt samenwerking KFC weer op

Streetwearmerk Clan de Banlieue geeft een vervolg aan de samenwerking met KFC. De twee lanceren een tweede capsulecollectie, zo is te lezen in een persbericht.

In de collectie worden de kleuren van KFC (zwart, rood, wit) gecombineerd met kenmerkende Clan de Banlieue-items. Denk hierbij aan tracksuits, hoodies en petten. Zo is bijvoorbeeld de KFC slogan ‘It’s finger lickin’ good’ verwerkt op een graffiti t-shirt en verschijnt het KFC-logo op sokken met daaroverheen Banlieue in graffiti-stijl.

Prijzen liggen tussen de 7,99 voor sokken en 89,99 euro voor een vest. De items zijn verkrijgbaar via de Clan de Banlieue website en in de winkel in Rotterdam zolang de voorraad strekt.

''Banlieue staat dicht bij ons, we hebben hetzelfde DNA met onze Rotterdamse achtergrond en verbinding met streetculture’’, zegt Head of Marketing Tamara van Beelen van KFC, in het persbericht. ‘’We zijn dan ook erg blij dat we nog een jaar samen kunnen werken aan een uitgebreide collectie waarmee fans geheel in stijl de zomer tegemoet gaan.’’