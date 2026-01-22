Clarks Originals geeft voorproefje van allereerste kledingcollectie

Het Britse schoenenmerk Clarks breidt zijn Originals-lijn uit met een allereerste unisex kledingcollectie. De collectie bestaat uit T-shirts, petten en herensokken.

Het merk gaf een voorproefje van de aankomende Clarks Originals-collectie tijdens Paris Fashion Week Men’s. De kleding voor lente/zomer 2026 is geïnspireerd op de drie iconische silhouetten: de Wallabee, de Desert Boot en de Desert Trek. De collectie heeft een aards kleurenpalet, inclusief de kenmerkende groene kleur van Clarks.

Clarks Originals debuut kledingcollectie voor SS26 Credits: Clarks Originals

De unisex collectie omvat T-shirts met een boxy pasvorm, gemaakt van zwaar katoen en voorzien van opvallende, illustratieve merkgraphics op de rug. Daarnaast zijn er petten met een geborduurd Clarks-logo en sokken met kenmerkende, geborduurde graphics van de Wallabee en de Trek Man.

Hoogtepunten zijn T-shirts met de slogan ‘The Whole Family Enjoys Walking in Wallabees’, gecombineerd met illustraties van een gezin dat een wallaby uitlaat. Ook zijn er vintage-geïnspireerde, tweekleurige baseballpetten met een gebogen klep en een zachte structuur.

Clarks Originals debuut kledingcollectie voor SS26 Credits: Clarks Originals

De kledinglijn werd onthuld tegelijk met het nieuws dat de Chinees-Mongoolse kunstenares Blanche Yu is benoemd tot gast creatief directeur voor het herfst/winter 2026 seizoen.

Yu staat bekend om haar werk in retailontwerp, decoratieve kunsten en installaties. Haar debuutcollectie, getiteld ‘Desert Riders’, zal verweerde leren laarzen, bootschoenen met profielzool en op werkkleding geïnspireerde items bevatten. De collectie combineert klassieke Amerikaanse silhouetten met Aziatische en Mongoolse invloeden.

Volgens het merk worden de stukken in de collectie verrijkt met ‘verfijnde details’. Decoratieve bedels, kralen, studs en snuisterijen worden gecombineerd met handgeborduurde motieven. Daarnaast zijn er geweven leren panelen en gelaagde textielsoorten, geïnspireerd op traditionele zadels en de ceremoniële uniformen van Mongoolse ruiters.