Clean Clothes Campaign: ‘Merken moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun arbeiders in Sri Lanka’

Vakbonden en organisaties die zich inzetten voor arbeidsrechten roepen grote merken uit Sri Lanka op verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeiders in de toeleveringsketen, zo luidt het statement van Clean Clothes Campaign.

Kledingarbeiders in Zuid-Azië zijn hard getroffen door de coronapandemie. Fabrieken bleven open waardoor de nieuwe mutatie van het virus veel werknemers trof. Dit leidde tot het overlijden van zes werknemers en veel ernstig zieke werknemers, zo staat in het statement. De kledingarbeiders krijgen ondanks de hoge besmettingen geen toegang tot betaalbare testen en gezondheidszorg. Schone Kleren Campagne is sinds de briefing in maart over de situatie van arbeiders in Sri Lanka in contact gebleven met merken, ambassades, fabriekseigenaren en de regering van Sri Lanka. Echter blijven de arbeidsomstandigheden onvoldoende aangepakt. Daarnaast wordt de situatie erger door het falen van merken en fabriekseigenaren om hun arbeiders volledig uit te keren en bonussen uit te betalen.

Schone Kleren Campagne dringt merken aan vakbonden te benaderen om te onderhandelen over gezondheidsmaatregelen, lonen en bonussen, en elementaire arbeidsrechten. Daarnaast wil de organisatie dat merken een bindende overeenkomst ondertekenen over lonen en ontslagvergoedingen. Bovendien moeten werknemers in staat gesteld worden op te komen voor hun eigen gezondheid en veiligheid via gezondheidsorganisaties.