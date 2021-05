Clean Clothes Campaign: ‘Nijpende situatie in India voor kledingarbeiders’

Het Indiase zorgsysteem staat op instorten. Clean Clothes Campaign roept kledingbedrijven in India op maatregelen te nemen tegen het coronavirus voor werknemers, zo luidt het persbericht van Clean Clothes Campaign.

De laatste corona-golf richt veel schade aan in Zuid-Azië. Zo komen er dagelijks honderdduizenden nieuwe corona-gevallen en duizenden sterfgevallen bij en is er een tekort aan ziekenhuisbedden en zuurstof. Clean Clothes Campaign is van mening dat de Indiase regering faalde met de voorbereiding op deze pandemie wat ervoor zorgt dat de corona-golf zich verder ontwikkelt in andere Zuid-Aziatische landen.

Deze situatie zorgt volgens Clean Clothes Campaign voor een nijpende situatie voor arbeiders in de kledingindustrie omtrent gezondheidszorg, zo staat in het persbericht. In de eerste golf kregen zij te maken met gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en economische problemen door het sluiten van fabrieken. Sommigen van hen werden zelfs dakloos, doordat de slaapzalen van de fabriek werden gesloten.

Kledingarbeiders geraken tussen schip en wal. Men moet namelijk de afweging maken wel naar het werk te gaan en risico lopen op het coronavirus, of thuis te blijven en honger lijden, aldus Clean Clothes Campaign in het persbericht. Veel kledingfabrieken blijven op volle capaciteit draaien, zo is te lezen. Wanneer werknemers niet komen opdagen, riskeren zij ontslagen te worden. De organisatie meldt dat er een gebrek aan hygiënische voorzieningen is in de Indiase kledingfabrieken, waardoor er een hoog risico is het coronavirus te verspreiden.

Schone Kleren Campagne dringt modemerken - in het persbericht - aan te beseffen dat hun verantwoordelijkheid van de arbeiders in de kledingindustrie tot aan het gemaakte kledingstuk loopt. De organisatie roept modemerken en regeringen tevens op ervoor te zorgen dat alle werknemers in de toeleveringsketen wettelijk verplichte lonen ontvangen, inclusief vergoedingen, ziekengeld en doorbetaling tijdens een quarantaine. Daarnaast pleit Clean Clothes Campaign voor werkplekken die voldoen aan alle veiligheidsnormen van de IAO en de WHO op gebied van veiligheid en gezondheid.