Clean jeans merk HNST lanceert duurzaam heavy-weight t-shirt

Clean jeans merk HNST komt op de markt met een nieuw, heavy-weight t-shirt. De HNST-tee bestaat voor 80% uit gerecycleerd katoen en voor 20% uit biologisch katoen. Zo wil de nieuwe Antwerpse jeans speler ook met andere kledingstukken een tegengewicht vormen tegen de vervuilende mode-industrie.

Duurzaam t-shirt

Volgens de VN is de mode-industrie verantwoordelijk voor 8 tot 10 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een gemiddeld t-shirt uit 100% katoen is verantwoordelijk voor zo’n 4,83 kg CO2-uitstoot en verbruikt 2720 liter water. Maar door het ingenieuze productieproces stoot het nieuwe HNST t-shirt 63% minder CO2 uit en verbruikt het 93% minder water. Bovendien is het merk zich ervan bewust dat er elke seconde in de wereld een volle truck textielafval wordt gedumpt of verbrand. Dat zijn er 86.400 keer per dag of 31,5 miljoen per jaar. Zulke trucks zitten vol met textiel van snitten die uit de mode zijn, maar waarvan het textiel nog wel prima bruikbaar is, net als overblijfselen van tijdens het productieproces, zoals afgesneden strookjes en kantjes. HNST recycleert zulk textiel en maakt er nieuwe modieuze kledingstukken van. De HNST-tee wordt voor 80% met afgedankt textiel en textiel overschotten uit de mode-industrie gemaakt en voor 20% met biologisch katoen.

Beeld: HNST collectie, eigendom van het merk.

Kwalitatief t-shirt

Naast zijn duurzame samenstelling is de HNST Tee gewoon ook een stevig, kwalitatief t-shirt. De fits voor mannen en vrouwen bestaan in zwart en wit en hebben een boxy fit, waardoor het shirt losjes rond het lichaam hangt. De fit voor vrouwen is onderaan een tikkeltje korter om de taille te accentueren. De subtiele en kwalitatieve details, zoals de ovaal afgeronde neklijn, maken de HNST Tee het perfecte t-shirt voor elke dag.

Beeld: HNST collectie, eigendom van het merk.

Eerst was er jeans

De Antwerpse speler kende in de afgelopen twee jaar een ongelooflijke groei door de steun van verschillende investeerders mét de nodige knowhow. Wat begon met nieuwe jeans uit resttextiel evolueert nu naar de allereerste HNST-tee. Met succes hevelt HNST de kennis en kunde van hun jeansproductie dus ook naar andere kledingstukken over.

Beeld: HNST collectie, eigendom van het merk.

Duurzaam tot in de details

Ook wat de jeans betreft werkt HNST erg bewust. Een conventionele jeans verbruikt zo’n 3 kg ruwe katoen en 7000 liter water. Een HNST jeans gebruikt maar 361 liter water. Het hele productieproces ligt in Europa, het merk is enorm transparant in hoe alles wordt vervaardigd, HNST maakt geen overbodige labels en met haar vooruitstrevende productiemethode bespaart HNST naast op water ook stevig op landbouwgrond. HNST heeft een reparatieservice voor moest je kleding stuk gaan en als je je oude jeans binnenbrengt, krijg je €15 korting op je volgende aankoop.

OVER HNST

HNST is een jong, eigentijds jeansmerk dat de standaarden in de mode-industrie wil verleggen door zelf het goede voorbeeld te geven. HNST-jeans zijn stijlvol, tijdloos en extra comfortabel – en ze worden bovendien duurzaam en circulair geproduceerd. De stukken in de nieuwe collectie van het merk bestaan voor 56% uit gerecycleerd katoen. HNST communiceert op een eerlijke, transparante manier over producten en productiemethoden en hoopt zo andere merken te inspireren om dat ook te doen.

Dankzij het investeringsfonds Freshmen heeft HNST enkele vooraanstaande captains of industry aan boord, zoals onder meer Wouter Torfs (CEO Torfs Schoenen), Bart Claes (CEO JBC), Hendrik Winkelmans (oprichter Fiets!) en Anne Chapelle (Ann Demeulemeester en Haider Ackermann).

WAAROM JEANS?

HNST-co-founder Lander Desmedt is een ondernemer met een passie voor duurzaamheid en circulaire businessmodellen. De keuze voor jeans was snel gemaakt: “De mode-industrie is één van de meest vervuilende sectoren ter wereld. De gemiddelde jeans verbruikt 7.500 liter water in productie, wordt gekleurd met schadelijke chemicaliën, gewassen met technieken die slecht zijn voor mens en planeet, en wordt nog té vaak geproduceerd in bedenkelijke omstandigheden. Bij HNST dachten we: dat kan beter, we gaan het zelf doen.”