Clothing Loop een van de winnaars van No Waste Challenge

De winnaars van de No Waste Challenge zijn vandaag bekend gemaakt via een video, dat laat What Design Can Do weten middels een persbericht. Een van de winnaars is het Nederlandse Clothing Loop dat mede mogelijk gemaakt wordt door Slow Fashion Movement.

Het idee van Clothing Loop is dat tassen gevuld met kleding een route afleggen langs een bepaalde stad of wijk, zo is te lezen. Wanneer men een tas thuis ontvangt, kan men eruit halen wat men leuk vindt en een nieuw kledingstuk aan de tas toevoegen. Het kledingstuk moet wel in goede staat zijn. Er kan daarnaast een foto gedeeld worden in de bijbehorende WhatsApp-groep. Vervolgens wordt de tas naar de volgende deelnemer op de lijst gebracht.

Er werden in totaal zestien winnende projecten genoemd in alle categorieën. Het was de bedoeling dat de teams innovatieve strategieën vertegenwoordigden voor het verminderen van afval en de impact ervan op klimaatverandering. De winnaars werden geselecteerd door een internationale jury. De jury bestond uit twaalf experts op gebied van ontwerp, ondernemerschap en klimaatactie. De jury baseerde hun beslissing op de officiële challenge-criteria: impact, creativiteit, ontwerp, haalbaarheid en schaalbaarheid. De winnaars krijgen ieder 10.000 euro financiering en toegang tot een ontwikkelingsprogramma dat is opgezet in samenwerking met Impact Hub Amsterdam.

De andere vijftien winnaars van No Waste Challenge Carbon Tile (India), Dapoda: Design Living Lab (Brazilië), Hagamos Composta (Mexico), Leafylife (Kenia), Living Coffin (Nederland), Mapu (Duitsland), Modern Synthesis (Verenigd Koninkrijk), Nyungu Afrika (Kenia), Packing Up Pfas (Nederland), Project R (Japan), Radial Biofabrication Platform (Mexio), Reparar.org V2.0 (Argentinië), Sustrato (Mexico), Unpastic: Waste is Optional! (Nederland) en Wastewater To Green Parks (Kenia).