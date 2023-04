Club 24 introduceert het echte 24/7 garderobe essential T-Shirt

Club 24 is een nieuw Nederlands premium kledingmerk, dat T-shirts aanbiedt die geschikt zijn voor zowel je zakelijke als je uitgaansoutfit. Geen gedoe meer met uitzoeken wat je moet dragen voor de gelegenheid. Een echte 24/7 garderobe essential voor mannen. Twee vrienden, Ruben Brand en Daan Romers die hoogwaardige, innovatieve kleding wilden ontwerpen, bedachten Club 24. Samen met modeontwerpster Isabel Figlarek, nu hoofd design hebben ze een sterk team gevormd dat zich bezighoudt met het ontwerpen van geavanceerde 24/7 kleding.

"Club 24 zet zich in om drukke professionals de ultieme look, pasvorm en feel te bieden, zonder compromissen. We hebben eindelijk de droom waargemaakt en alle positieve reacties tot nu toe van onze klanten gaan mijn voorstellingsvermogen te bove." - Ruben Brand, co-founder van Club 24.

Beeld: Club 24

Freedom Fit T-Shirt

De collectie van Club 24 richt zich op de moderne professional, met T-shirts die perfect op maat zijn gemaakt met een focus op comfort. Het Freedom Fit T-shirt is verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren, zodat klanten voor elke gelegenheid het perfecte T-shirt kunnen kiezen. De nieuwste toevoeging aan de collectie is het Freedom Fit T-Shirt. Het T- shirt is geschikt voor zowel dag als nacht en is samengesteld uit 100% premium katoen. Het Freedom Fit T-Shirt gaat gemakkelijk over van professionele werkkleding naar een trendy casual outfit na werktijd dankzij de comfortabele en modieuze stijl.

"Onze missie is om een modemerk te creëren dat stijl, kwaliteit en comfort combineert en T- shirts aanbiedt die tijdloos zijn en toch voldoen aan de huidige modetrends. Het Freedom Fit T-Shirt is ontworpen om gedragen te worden bij een smart casual pak of als essentiële basic voor een verfijnde garderobe." - Ruben Brand.

De Freedom Fit Tees van Club 24 zijn populair bij zowel beroemdheden als vaste Freedom Fitters, zoals DJ Hardwell, Lucas & Steve, Dannic en Nicky Romero. Het T-shirt werd meerdere malen gedragen door de tv-presentator toen de Fifa World Cup 2022 werd uitgezonden op de Nederlandse nationale televisie.

Beeld: Club 24

Over Club 24

De collectie van Club 24 wordt met trots gemaakt in Portugal bij een gecertificeerd bedrijf dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen. Het merk wil een einde maken aan fast fashion door ervoor te zorgen dat de producten langer meegaan dan welk kledingstuk in je garderobe dan ook. Club 24 hecht veel waarde aan de persoonlijke benadering die mode zo speciaal maakt en moedigt klanten aan om contact op te nemen met vragen of feedback. Om de ultieme look, pasvorm en feel te ervaren, zonder compromissen, bezoek je de online shop van Club 24 en kies je jouw perfecte Freedom Fit T-Shirt.