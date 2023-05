Club 24 is voor dag en nacht: “hij moet al je T-shirts overleven”

Het kersverse Club 24 Fashion stapte vorige zomer in de markt met een duidelijk product: een premium, maar comfortabel T-shirt dat je 24/7 kan dragen. Het maakt de Club een lifestyle merk, meer nog dan een modemerk. Wat voor filosofie zit daarachter? FashionUnited wilde meer weten en schoof aan tafel bij Daan Romers en Ruben Brand, co-owners van de club.

T-shirtfrustratie

Een DJ en een modevakrot. Dat is een eigenaardige combinatie voor een modemerk, en toch werkt het uitstekend. Waar Brand namelijk al 18 jaar ervaring heeft bij tal van grote merken, kent Romers de man die op zoek is naar het perfecte universele T-shirt vanuit de zaal. Club 24 brengt hun werelden samen.

Het zaadje werd geplant in de coronatijd, toen Brand op de valreep voor de lockdown nog een bruiloft had waarvoor hij een strakke look zocht. “Ik zei: ik kan nergens een goed T-shirt vinden voor onder mijn pak. Ik werk al jaren in de modebranche en toch kan ik geen fatsoenlijk T-shirt vinden. Het was echt een frustratie. Op dat moment ben ik gaan nadenken. Ik ben de winkels ingedoken en overal gaan kijken: nergens was er een T-shirt dat aansloot op mijn behoeftes.” Romers herkende dat gevoel.

Beeld: Club 24, eigendom van het merk.

24/7 moeiteloos modieus

Vanuit het vak kende Brand gelukkig nog een goede ontwerpster, Isabel Figlarek, die designervaring had bij onder anderen PVH en Hunkemöller. Zij vond het concept zo leuk dat ze mede-eigenaar wilde worden. Daarmee was het drietal compleet. De missie was zoals Brand verwoordt een 24/7 T-shirt. “’s Morgens trek je het als no brainer aan onder je business outfit. Als je klaar bent met werken, trek je je jasje uit, je draait je mouwtje om, er staat ‘free again’ en je kan zo de club in of naar het restaurant.”

Bottom line is dat je als man voor de dag kunt komen zonder al te veel na te hoeven denken. Het T-shirt zit comfortabel en je hoeft niet naar huis om je om te kleden. Het is niet te dik voor de zomer en ook in de winter kan je het nog prima dragen. “Het is eigenlijk een essential die een man altijd in de kast moet hebben”, legt Brand uit. Om dat alles-in-één-concept te testen, vroeg hij winkeliers, inkopers en designers om hun ongezouten mening. “Ik heb het langs heel veel mensen laten gaan en iedereen zegt oprecht: dit is een volwaardig, supertof en gaaf product.”

Zakelijk en zweterige clubs

“Hij is meer van de dag en er netjes uitzien,” zegt Romers over zijn zakenpartner. “Ik ben meer nachtleven en ik sta wel eens gewoon in een lekkere zweterige club of kroeg te draaien. Dat is ook exact het concept. Dag en nacht: in elke situatie moet het T-shirt er gewoon goed uitzien en ik moet zeggen dat ik het zelf ook graag aantrek, juist omdat het bij elke gelegenheid fijn zit.”

Ook Romers heeft zijn netwerk ingezet om te testen of Club 24 aansloeg, en binnen no time verschenen beroemdheden zoals Lucas & Steve, Nicky Romero en DJ Hardwell in het label. “Ik heb hen gezegd: je hoeft het niet te dragen, kijk gewoon of je het oprecht een tof T-shirt vindt. Van Hardwell had ik eerst niet meer gehoord en vervolgens zie ik zijn persfoto voorbijkomen. ‘Heb je nou dat T-shirt aan?’ zei ik tegen hem. Hij had hem al acht keer gewassen, had hem elke dag aan en vond het een mega fijn T-shirt.”

Positieve feedback vanuit de markt is er dus genoeg. “Dat is voor ons wel een soort benchmark geweest, van oké: mensen vinden het dus wel echt een goed product. We zijn de collectie nu aan het doorontwikkelen en aanvullen.”

Beeld: Club 24, eigendom van het merk.

Stapsgewijs groeien

Nu moet het label stapsgewijs gaan groeien. De eerste boetiekjes die het merk willen voeren zijn binnen en dat is meteen op een heel hoog niveau. De merksfeer ligt heel knap in het midden van de clean Scandinavische markt en jonge streetwear. Enerzijds past het T-shirt prima onder een zakelijk jasje, anderzijds hoort het thuis naast premium labels. “We zijn nu aan het testen waar ons product het beste rendeert”, zegt Brand.

Een van die supermatches is Dressnocode. “Dat zijn fantastische gasten die meer in dat Scandinavische hoekje zitten. Zij hadden al veel premium merken en mooie contacten met premium boetiekwinkels die echt gefocust zijn op onze doelgroep. Deze zomer gaan we voor het eerst naar een aantal van dat soort winkels toe en daar kijken we heel erg naar uit.”