Club Pyjama: Mulas Hybrid Haus presenteert pyjama voor nu in bed en straks op de dansvloer

Tussen 17 en 19 december liet Jessica van Halteren, ontwerper van modelabel Mulas Hybrid Haus, zich zestig uur lang opsluiten in een club in Amsterdam West. Hier werkte ze bijna onafgebroken aan een ontwerp voor een uniek pyjamapak. Het pak van zwart satijn, met lange wijde broek, overslagtop en ceintuur moest geschikt zijn voor in bed, op de bank en - na de lockdown - op de dansvloer. Vandaag wordt het pak gelanceerd.

Het project is onderdeel van het concept ‘60 Hours’ van Club in the Cloud, een private uitgaanslocatie aan de Jan Evertsenstraat. Gedurende tien weken werken tien verschillende makers in een tijdslot van 60 uur aan een eigen project in het gebouw van de club, die momenteel gesloten is. De maker is tijdens het project continu te volgen via een livestream op de website van Club in the Cloud. De club wil op deze manier een podium bieden aan ontwerpers, kunstenaars en anderen uit de creatieve industrie ten tijde van de coronacrisis.