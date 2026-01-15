&Co Woman FW26: de kunst van draagbare trends

Met FW26 onderstreept &Co Woman opnieuw zijn positie als succesvol Nederlands damesmerk dat snel en adequaat inspeelt op marktontwikkelingen. Dankzij een korte time-to-market, met verkoopmomenten slechts twee tot drie maanden voor levering, blijft het merk dicht op de actualiteit en vertaalt het de laatste trends naar draagbare collecties voor de casual vrouw die waarde hecht aan stijl én comfort.

De creatieve richting van FW26 sluit aan op eerdere seizoenen, maar laat tegelijkertijd een duidelijke evolutie zien. De mode wordt vrouwelijker en uitgesprokener: naast comfort ontstaat er meer ruimte voor modieuze statements. Het resultaat is een bredere en meer trendgedreven collectie, zonder het herkenbare &Co Woman-DNA uit het oog te verliezen. Sterke pasvormen, hoogwaardige comfortmaterialen, doordachte kleurstellingen en zes onderling goed combineerbare collecties per jaar blijven de vaste pijlers.

FW26. Credits: &Co Woman

FW26. Credits: &Co Woman

Materialen, layering en commerciële key pieces

Materialiteit speelt een sleutelrol binnen FW26. Naast de vertrouwde (heavy) travelkwaliteiten introduceert &Co Woman nieuwe comfortmaterialen zoals Nova stretch: een soepele jersey die zich uitstekend leent voor vrouwelijke silhouettes, met behoud van draagcomfort en fit. Textuur krijgt dit seizoen nadrukkelijk meer aandacht, met knitwear, kant en PU in warme wintertinten, waarin bruin de boventoon voert. Ook het ruitmotief maakt een duidelijke en eigentijdse comeback.

Commercieel draait de collectie om layering en veelzijdigheid. Driekwartsmouw-items worden gecombineerd met blouses en tops, terwijl subtiele prints zoals dots en ruiten zorgen voor verfijning. Jurken maken grotendeels plaats voor rokken en diverse broekvormen. Opvallende jasjes, van blazers met afwijkende mouwen tot korte jackets en capes, voegen extra modewaarde toe aan het aanbod. De wintercollectie bestaat uit twee drops (eind juli en eind september), passend binnen het bredere dropschema van zes collecties per jaar. De productie van &Co Woman vindt hoofdzakelijk plaats bij vaste fabrieken in Europa.

Met de aanstelling van verkoopdirecteur Ilse Teunissen zet &Co Woman bovendien een strategische stap vooruit. Samen met het stylingteam tilt zij het fashionniveau verder omhoog, terwijl het merk voor wholesale-partners blijft inzetten op nauwe samenwerking, sterke marges, always-on voorraad en datagedreven tools zoals EDI, FashionCloud en autorestock. Daarmee positioneert &Co Woman FW26 zich niet alleen als modieus en comfortabel, maar vooral als een betrouwbare, toekomstgerichte partner in het retaillandschap.