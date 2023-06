&Co Woman: Het label dat comfort en stijl samenbrengt

&CO Woman is in 2015 ontstaan vanuit een hecht team met meer dan 20 jaar ervaring in de private label. Deze kennis en ervaring op productie en styling gebied gecombineerd met het bestaande netwerk aan leveranciers en producenten is het fundament van &Co Woman. Het merk begon met het aanbieden van losse items maar al snel is &Co Woman gaan werken met complete collecties. Tegenwoordig brengt &Co Woman vier zomer- en twee wintercollecties per jaar uit. Deze collecties worden door het designteam samengesteld waarbij er veel aandacht wordt besteed aan de behoefte van de winkelier in combinatie met de ontwikkelingen en trends in de markt. Het productieproces vindt plaats in Europa, zo dicht mogelijk bij huis. Hierdoor is de doorlooptijd van design en presentatie van collectie tot daadwerkelijke uitlevering kort (2-3 maanden).

De artikelen in een comfortabele travel kwaliteit zijn een belangrijk onderdeel van iedere collectie. Deze uitzonderlijke kwaliteit is een constante in elk seizoen en wordt ook in de seizoenkleuren aangeboden. Daarnaast heeft &Co Woman een uitgebreide "noos" (Never Out Of Stock) collectie welke bestaat uit tijdloze basis kleuren en modellen. Een kenmerkend aspect van &Co Woman is de combinatie van een comfortabele pasvorm met elegantie en design. Het merk streeft ernaar om luxe stoffen te gebruiken, verrijkt met materialen zoals elastan, zonder concessies te doen aan de uitstraling. Bovendien is &Co Woman gefocust op de combineerbaarheid van de kledingstukken, waardoor items uit verschillende collecties naadloos op elkaar aansluiten.

Beeld: &Co Woman, eigendom van het merk.

Dit betekent dat als een winkel nog items heeft uit de vorige collectie, deze perfect passen bij de nieuwe collectie. &Co Woman luistert aandachtig naar de wensen van de winkeliers en anticipeert op hun behoeften. Dankzij het werken op korte termijn kan het merk ook snel inspelen op trends en voldoen aan de vraag van de winkels. Het implementeren van het korte-termijn model heeft zich keer op keer bewezen als een uiterst gunstige strategie, waardoor &Co Woman zeer adaptief en flexibel is. Het model heeft in Nederland al grote successen behaald en het merk moedigt andere markten aan om ook van dit model gebruik te maken. &Co Woman sluit kortom perfect aan bij de snelle veranderingen in de markt en helpt winkels om goede doorverkoop te realiseren. Dit alles wordt gecombineerd met een sterke merkbeleving en aandacht voor draagbaarheid op een modieuze manier.

&Co Woman werkt met een hecht team van professionals waarbij de lijnen kort zijn. Dit merken de klanten van &Co Woman ook goed in de samenwerking. Het merk heeft sterke relaties opgebouwd met haar (productie) partners en houdt het hele proces van de grondstof tot het eindproduct nauwlettend in de gaten. Met maar liefst 450 verkooppunten in Nederland en een sterke groei in Duitsland heeft &Co Woman een gevarieerde klantenkring. Voor de toekomst kunnen we blijven rekenen op &Co Woman als een betrouwbare partner die gestaag is gegroeid, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Het merk heeft als doel een betrouwbare partner te zijn voor haar klanten waarbij ze kleding van hoge kwaliteit biedt met een verfrissende en vernieuwende touch.

Beeld: &Co Woman, eigendom van het merk.

In juli presenteert het merk met trots de wintercollectie op de Modefabriek. Het merk selecteert prints die de trends van het seizoen volgen, zoals voor deze collectie prachtige handgeschilderde waterverfprints met een winterse multicolor uitstraling. De winterkleuren kunnen het hele winterseizoen gedragen worden, zoals de tijdloze grafietkleur en het stoere legergroen. Daarnaast biedt &Co Woman in deze collectie ook mode-items aan, zoals gewatteerde jasjes met opvallende stoffen die een buitengewone ervaring creëren. &Co Woman presenteert deze collectie op de modefabriek in de RAI in Amsterdam en ze zijn te vinden op stand B466.