&Co Woman op de Modefabriek van 21 tot 22 januari 2024

Ook dit jaar is &Co Woman weer aanwezig op de modefabriek met een prachtige stand (Standnummer B568), waar alle geïnteresseerden van harte welkom zijn voor een hapje en een drankje. &Co Woman is een kortetermijn damesmerk met een bestelcyclus van maximaal drie maanden en speelt in op de nieuwste kleur- en modetrends met een flexibel productie- en verkoopmodel. Het merk onderscheidt zich door de uni en printstoffen zelf te ontwikkelen in samenwerking met vaste stofleveranciers. De productie vindt grotendeels plaats in Europa en Turkije met gekwalificeerde productie-ateliers. Dankzij de verticale integratie van de productie en het in Nederland ontwerpen van de eigen patronen, heeft &Co Woman meer controle over de kwaliteit, de levertijden en de herkomst van de gebruikte materialen. Het label werkt met vier spring-summer drops in de periode van januari tot en met mei. In de winter zijn er twee autumn-winter drops; één in augustus en één in oktober.

SS24 collectie Credits: &Co Woman

&Co Woman presenteert, in tegenstelling tot de meeste andere exposanten, een gedeelte van haar spring-summer collectie 2024 (de derde drop van 2024). Deze collectie bevat uitgesproken kleuren als cobalt en frisgroen, gecombineerd met een elegant diepe navy. Dit alles met prints die aansluiten op de nieuwe zomertrends, zoals tie-dye, dip-dye en prints met een vervormd lijnenspel. Deze collectie sluit ook aan op de eerder door &Co gepresenteerde spring-summer collecties van 2024, zodat de winkelrekken consistent gevuld blijven en de collecties goed op elkaar aansluiten. De geselecteerde stoffen kenmerken zich door hun zachtheid en soepelheid, wat zorgt voor optimaal draagcomfort. Qua modellen is in deze collectie gebruikgemaakt van onder andere vlindermouwen, losvallende jurkjes met polokraag en diverse leuke knoopdetails.

Naast de collecties heeft het merk ook een uitgebreid NOOS-programma met een breed palet aan modellen en basis kwaliteiten in verschillende basiskleuren als zwart, navy, zand, anthra en denim. Deze NOOS-collectie zorgt bij veel &Co klanten voor zeer goede doorverkoopcijfers en volume. Een groot aantal klanten heeft het succes van de verkoop van de NOOS-collectie verder uitgebouwd door gebruik te maken van de auto-restock mogelijkheden van Orderwriter/Fashion Cloud. Door gebruik te maken van dit systeem wordt er een koppeling gemaakt tussen het kassasysteem van de winkelier en de voorraad van &Co. Het systeem gebruikt de kracht van data om ervoor te zorgen dat de NOOS-voorraad altijd optimaal aanwezig is en er niet meer nee verkocht hoeft te worden. Er worden vanuit het systeem automatisch re-orders verzonden als de NOOS-voorraad op dreigt te raken.

Met het systeem krijgt u:

Automatische bestellingen/re-orders (van NOOS)

Bestsellers altijd bij de hand dankzij slimme suggesties

Eenvoudig inzicht in de prestaties van artikelen

Een verbetering van uw doorverkoopcijfers en verkoopvolume

&Co Woman gelooft in deze (nieuwe) manier van samenwerken met de winkelier en heeft daarom dit jaar in samenwerking met Fashion Cloud ook een extra stand op de modefabriek (Standnummer B566)! Op deze stand kunt u de NOOS-collectie van &Co bekijken en worden de mogelijkheden van Orderwriter/Fashion Cloud persoonlijk toegelicht.

SS24 collectie Credits: &Co Woman

Kortom, er zijn genoeg redenen om een bezoek te brengen aan de &Co Woman stand op 21 of 22 januari. Ontdek meer over de dynamische collecties van het merk en laat u inspireren door de nieuwste trends in damesmode.