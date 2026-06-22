Collectiq, Aperol en Spaghetteria brengen de smaak van de zomer samen in één verhaal

Sommige samenwerkingen ontstaan op papier. Andere ontstaan aan een lange tafel, wanneer gesprekken uitlopen, glazen worden bijgevuld en niemand haast heeft om naar huis te gaan.

De nieuwe samenwerking tussen Collectiq, Aperol en Spaghetteria behoort duidelijk in die laatste categorie.

Het resultaat is een limited-edition voetbalshirt dat niet alleen is ontworpen voor negentig minuten langs de zijlijn, maar voor alles wat daaromheen gebeurt: de ontmoetingen, de gesprekken, de spontane plannen en de avonden die langer duren dan gepland.

Het shirt brengt drie werelden samen die meer gemeen hebben dan op het eerste gezicht zichtbaar is. Aperol staat al generaties lang symbool voor het Italiaanse ritueel van samenkomen. Spaghetteria bouwde haar reputatie rondom tafels waar onbekenden bekenden worden. Collectiq onderzoekt met elke collectie hoe kleding mensen, verhalen en culturen met elkaar kan verbinden.

Credits: Collectiq

Een uniform voor de momenten ertussen

De iconische oranje tint van Aperol vormt de basis van het ontwerp. Op de borst ontmoeten de identiteiten van Spaghetteria en Collectiq elkaar, niet als sponsorlogo’s, maar als onderdelen van één gezamenlijk verhaal. Het resultaat voelt als een cultureel artefact: een object dat een moment vastlegt. Zoals vaker bij Collectiq draait het niet alleen om wat je draagt, maar om wat het vertegenwoordigt.

Credits: Collectiq

Cultuur leeft in gedeelde ervaringen

Voor Collectiq zijn samenwerkingen geen marketinginstrument, maar een manier om verhalen tastbaar te maken. Het merk zoekt bewust naar partners die dezelfde overtuiging delen: dat cultuur ontstaat wanneer mensen samenkomen.

Die gedachte komt ook buiten het product tot leven. Deze zomer worden wedstrijden uitgezonden op het terras van Spaghetteria Rotterdam. Met een Aperol Spritz binnen handbereik en het nieuwe shirt als herkenningspunt ontstaat een plek waar sport, eten, mode en community vanzelf in elkaar overlopen.

Credits: Collectiq

Een nieuw hoofdstuk in het Collectiq-verhaal

Sinds de transitie van Comfort Club naar Collectiq bouwt het merk aan een doorlopend verhaal waarin kleding dient als drager van cultuur. De samenwerking met Aperol en Spaghetteria sluit daar naadloos op aan. Niet als tijdelijke campagne, maar als viering van iets tijdloos: de waarde van samenkomen.

Credits: Collectiq