Collectiv3 beschrijft het ideale post-corona modeportfolio

Het in New York gevestigde portfoliolab Collectiv3 werkte samen met de New York Studio van Kent State University om afgestudeerden informatie te geven over wat momenteel een succesvol modeportfolio vormt. Maatschappelijke onrust zoals de economische neergang, verschuivingen van consumenten, globalisering versus lokalisatie en de aanpassing aan een digitale wereld zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor de portfolio’s die op de arbeidsmarkt komen. Maar op basis van het werk dat de drie mede-oprichters hebben gezien, heeft de pandemie alleen maar geleid tot een wedergeboorte van creativiteit. De concurrentie neemt toe, ook al neemt het personeelsbestand af. Dus besloot FashionUnited hun professionele tips samen te vatten om als een soort checklist te dienen voor ontwerpers die niet helemaal weten waar ze moeten begonnen, of de afgestudeerden die weer bij hun ouders wonen en hongerig zijn om hun carrière een vliegende start te geven wanneer de industrie haar deuren weer opent.

Portfolio's bouwen bruggen en de beste kunnen zelfs de meest stille interviewers ertoe aanzetten om met u in contact te komen. Collectiv3 noemt drie portfolio-normen om de kracht van een portfolio te waarborgen: concept, curatie en creativiteit. Voor de uitbraak van de pandemie vroegen portfolio’s vooral om tastbaarheid. Een interviewer die stofstalen aanraakte of een bladzijde optilde om naar een boeiende paginalay-out eronder te kijken, was een teken dat het interview goed verliep. Niemand weet of zulke aanwijzingen net zo duidelijk zullen zijn in een contactloze toekomst, maar digitale pagina's moeten dezelfde reactie opwekken via een mix van analoge technieken en de juiste software.

Enkele tips die je volgens de mede-oprichters, Ami Mountford, Ashleigh Crawford en Jeannine Umrigar, absoluut niet mag vergeten zijn: vermijd slecht gefotografeerde afbeeldingen, let op de schaduwen en zorg voor goede belichting en schone achtergronden. Speel met alternatieve lay-outs door afbeeldingen samen te voegen, de doorzichtheid aan te passen om verfijnde lagen te creëren, kleur te verbeteren en details te vergroten.

Jouw portfolio moet jouw perspectief weergeven

Het maken van een portfolio is de kans om na te denken over wie je als ontwerper bent en om consequent de uniciteit van jouw perspectief te uiten, zowel visueel als verbaal. Het is belangrijker dan ooit om dat perspectief te filteren om diversiteit, gemarginaliseerde lichamen en een focus op de duurzame wereld op te nemen. Stap weg van stoffen die je kent om stoffen eigen te maken die je niet kent of minder bekend mee bent: ananas- of visleer, natuurlijk rubber; of ga printen met algeninkt; of onderzoek slimme fabricage. Jouw portfolio moet jouw waarden uitbeelden.

Illustraties zijn belangrijker dan ooit na een hele tijd op de achtergrond te hebben gespeeld. Als je goed kan tekenen, laat dat dan ook met vertrouwen zien in je portfolio. Illustratiepagina's zijn een favoriet voor interviewers die misschien meer gewend zijn om te kijken naar Excel-sheets, lijntekeningen en kolommen met figuren. Voor hen zijn die pagina’s een plek van fantasie en romantiek. Of je nu met de hand of digitaal tekent, hoe je illustreert, moet jouw collecties, inspiratiebronnen en doelgroep weerspiegelen.

Iedereen die een portfolio maakt moet eens de Procreate-app downloaden en rondkijken op de CLO-website. Kent State University is een van de scholen die CLO-softwareonderwijs aanbiedt. Zorg ervoor dat jouw portfolio, website, LinkedIn- en Instagram-accounts visueel aantrekkelijk zijn.

Het maakt niet uit hoe lang je al in de branche werkt, houd er rekening mee dat het portfolio altijd belangrijk zal zijn. Bewerk en update deze wanneer je de kans krijgt; stem de inhoud af op het bedrijf waarmee je interviewt. Het kan nuttig zijn om je portfolio op te delen in secties die overeenkomen met de verschillende bedrijven waarvoor je hebt gewerkt, maar blijf nieuw werk creëren om je eigen persoonlijke ontwikkeling te laten zien buiten de functies die je bekleed hebt.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Moderedacteur Jackie Mallon is ook de auteur van het boek Silk for the Feed Dogs, een roman die zich afspeelt in de internationale mode-industrie.

Beeld: Collectiv3