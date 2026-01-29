Collegegeld Antwerpse modeacademie fors omhoog voor buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten aan de Antwerpse Modeacademie zullen vanaf het collegejaar 2026-2027 aanzienlijk meer lesgeld moeten betalen. Het lesgeld zal voor hen voortaan 13.500 euro per jaar gaan bedragen, een stijging van 68,75 procent. Voor nieuwe studenten kan het bedrag nog hoger uitvallen. Daarover is de Vlaamse regering nog in beraad.

Volgens de Gazet van Antwerpen (GVA), die het nieuws afgelopen morgen deelde, past deze maatregel in de ambitie van de Vlaamse regering om de overheidssubsidies van studenten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) - alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland - flink te beperken tot 2 procent per instelling.

Meer dan 30 procent van de studenten aan de Academie komt van buiten de EER. Volgens de hogeschool is de prijsverhoging dan ook geen keuze, maar een noodzakelijkheid nu de overheidsmiddelen wegvallen, aldus de GVA.

De Modeacademie staat wereldwijd bekend om haar democratische toegang en sterke internationale instroom. Critici waarschuwen dat de hogere kosten de opleiding minder toegankelijk maken voor getalenteerde studenten, waardoor de modewereld dreigt te verworden tot een domein voor de gegoede elite.