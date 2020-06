Colour Your Day met een Zilch ‘pontkapje’

Toen bekend werd dat er in het openbaar vervoer een landelijk plicht voor het dragen van mondkapjes zou worden ingevoerd heeft Zilch meteen met een van haar producenten contact opgenomen om van de overgebleven stoffen van onze zomercollectie mondkapjes te maken.

De insteek was dat de mondkapjes niet als verdienmodel zouden moeten worden gelanceerd, maar als extraatje. Bij een jurk, top of broek in een bepaalde print krijgt de klant een bijpassend mondkapje cadeau.

De volgende stap was snel gezet toen een van Zilch haar medewerkers die elke ochtend van de pont gebruik maakt het woord ‘pont’kapje liet vallen en ze er bij opmerkte dat er een aantal mensen die gebruik wilden maken van de pont zonder mondkapje niet werden toegelaten.

Zilch heeft besloten de ‘pont’kapjes uit te gaan delen.

Afgelopen week, hebben zij met heel veel plezier tijdens het ochtend en middag spitsuur bij de aanlegsteiger van de pont Azartplein-Zamenhofstraat de pontkapjes gratis aan het publiek aangeboden. Het was een enorm succes!

