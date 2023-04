Colourful Rebel Lente/Zomer 23

De Colourful Rebel Spring Summer 2023 collectie is geïnspireerd op een "summer-in-the- city" vibe. Door Covid zijn zij anders naar hun eigen stad gaan kijken. Ze konden niet naar het buitenland, maar opgesloten zitten in Amsterdam was niet de slechtste optie. En dus begonnen ze te verkennen en is Colourful Rebel nooit meer gestopt.

Colourful Rebel onderzocht wat je zou dragen tijdens een hete zomer in de stad. Ze onderzochten nieuwe materialen zoals crochet, satijn, zware oversized t-shirts die ook als jurk kunnen worden gedragen, en kleurrijke co-ords van vloeiende viscosestof. Naast verschillende texturen en pasvormen toont de collectie veel kleur. Het zit in hun DNA en omdat ze Colourful Rebel heten konden ze geen hoogzomercollectie uitbrengen zonder kleur.

Beeld: Colourful Rebel, collectie SS23, eigendom van het merk.

Bij Colourful Rebel houden ze van die oversized, relaxte en zorgeloze look. Daarom halen ze veel inspiratie uit mannenstijlen en pasvormen. De kenmerkende oversized T-shirts en hoodies met grote prints zijn daar een goed voorbeeld van, ze zijn bijna identiek aan de mannent -shirts, maar dan iets kleiner. Ze zijn er nog niet helemaal, maar ze denken dat ze in de toekomst meer uniseks ontworpen stijlen zullen gaan ontwerpen. En daarbij proberen ze voor de kleding van Colourful Rebel zoveel mogelijk biologisch katoen, gerecycled polyester enzovoort te gebruiken. Ze weten dat ze opereren in een vervuilende business, maar ze willen er alles aan doen om de voetafdruk te minimaliseren.

Beeld: Colourful Rebel, collectie SS23, eigendom van het merk.

Colourful Rebel heeft vorige week hun eerste succesvolle pop-up store in Amsterdam geopend en zoals tweelingbroers en oprichters Bas & Frank van de Brug eerder tegen Hypebeast zeiden: "Wanneer dit een succes blijkt te zijn, zijn we van plan om meer pop-ups te openen in heel Europa en zelfs te spelen met het idee om een permanente winkel te openen."

Beeld: Colourful Rebel, collectie SS23, eigendom van het merk.