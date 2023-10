Colourful Rebel presenteert hun nieuwste FW24 collectie na exponentiële groei in de doorverkoop

Colourful Rebel presenteert met trots de lancering van de FW24 collectie. Na een exponentiële groei in de doorverkoop van de herfst-wintercollectie van 2023, het aansluiten van de eerste verkooppunten in Noord-Amerika en Alaska, is Colourful Rebel klaar om deze groei door te zetten.

Hoogtepunten van de FW24 collectie

Elegantie: Dit seizoen presenteren ze een reeks ontwerpen waarin verfijning en comfort naadloos samenkomen. Of je nu op zoek bent naar een opvallende jas, rijke, wollen breisels of extra zachte jersey, Colourful Rebel biedt een scala aan hoogwaardige opties die perfect zijn voor elke gelegenheid.

Sportief: Colourful Rebel staat bekend om hun sportieve twist. Zo introduceerden zij vorig jaar hun absolute bestseller: een krijtstreep pantalon en blazer met een grote, sportieve zeven op de rug. Ook een echt voetbalshirt dat gedragen kan worden als een jurkje met stoere laarzen. Deze collectie wijkt hier niet van af; we zien gedetailleerde sportieve branding op de jerseys, veel stretch en comfort, en opvallende combinaties van sportieve en elegante items.

FW23 collectie Credits: Colourful Rebel

De sterke doorverkoop van de huidige herfst-wintercollectie benadrukt wederom het vertrouwen en de loyaliteit van hun klanten. De groeiende omzet toont de veerkracht en het aanpassingsvermogen van Colourful Rebel in een steeds veranderende markt. "Onze klanten staan centraal bij alles wat we doen, en hun aanhoudende steun motiveert ons om onze grenzen te verleggen, ons als merk te evolueren en te blijven vernieuwen."

Ontdek de perfecte kledingstukken om dit herfst- en winterseizoen een statement te maken. De huidige fall wintercollectie staat op 1 drop na nu online via de website. Wil je de fall winter collectie voor 2024 zien, maak dan snel een afspraak via [email protected].

FW23 collectie Credits: Colourful Rebel