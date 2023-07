Colourful Rebels tweede drop van de HW23 collectie: "NatureVerse"

Colourful Rebel, een inmiddels bekende naam in de mode-industrie, is verheugd de lancering aan te kondigen van hun langverwachte tweede collectie voor de herfst/wintercollectie, met de toepasselijke naam "NatureVerse". Deze collectie omarmt de schoonheid en wonderen van de natuur en is een viering van de harmonieuze verbinding tussen mode en de natuurlijke wereld.

Geïnspireerd door de serene landschappen, diverse ecosystemen en levendige kleuren in het hart van de natuur, belichaamt de NatureVerse Collection een gevoel van etherische allure. Ontworpen voor modeliefhebbers die op zoek zijn naar een naadloze mix van stijl, duurzaamheid en verfijning, zal deze uitzonderlijke lijn een groot statement maken in de modewereld.

Credits: Colourful Rebel

Belangrijkste kenmerken van deze collectie:

1. Ecologisch bewuste stoffen

Colourful Rebel blijft zich inzetten voor een verantwoord milieu door zoveel mogelijk duurzame en milieuvriendelijke stoffen te gebruiken in de collectie. Van biologisch katoen tot innovatieve gerecyclede materialen.

2. Geïnspireerd door de natuur

De 2e drop van de herfst-wintercollectie laat een verscheidenheid aan opvallende patronen en motieven zien, die de betoverende patronen uit de natuur weerspiegelen. Verwacht prachtige bloemen en andere artistieke representaties van de natuurlijke wereld.

3. Warme aardetinten

De NatureVerse-collectie omarmt de essentie van herfst en winter met een boeiend palet van warme aardetinten. Roest, diep bosgroen, warm oranje en middernachtelijk zwart roepen een gevoel van betovering op en een band met de veranderende seizoenen.

4. Allround collectie

Elk stuk in de collectie is zorgvuldig gemaakt voor verschillende gelegenheden. Van knusse gebreide kleding voor kille avonturen in de buitenlucht tot elegante avondkleding voor formele evenementen, de collectie komt moeiteloos tegemoet aan elke modebewuste persoon.

5. Inclusiviteit

Colourful Rebel vindt dat mode voor iedereen toegankelijk moet zijn. Als onderdeel van hun toewijding aan inclusiviteit zal de 2e drop van de collectie verkrijgbaar zijn in een breed scala aan maten, zodat iedereen zijn connectie met de natuur in stijl kan omarmen.

Credits: Colourful Rebel

De tweede collectie is vanaf 14 augustus online te koop en in een aantal winkels.