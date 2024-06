Comfort Club brengt verfrissende collectie voor SS25

Na een succesvolle Spring Summer 2024 collectie kunnen retailers niet wachten om de nieuwe zomer collectie van Comfort Club te zien. FashionUnited ging in gesprek met Rick van den Barselaar, co-founder van Comfort Club, over hoe de nieuwe collectie is opgebouwd en waar de inspiratie vandaan komt.

SS25 collection Credits: Comfort Club

Wat inspireerde de SS25 collectie van Comfort Club, en welke thema’s zie je in de ontwerpen terug?

Inspiratie komt toch wel uit eigen omgeving. Waarbij het leven buiten steeds meer en meer ingewisseld en afgewisseld wordt met het achter een scherm zitten thuis of onderweg. We zijn ons steeds minder bewust wat de natuur / beweging buiten met ons doet. Vandaar dat de main quote van de collectie “Connecting with Nature” is, dit vind je terug in de talloze graphic prints die de collectie te bieden heeft.

SS25 collection Credits: Comfort Club

Welke trends hebben invloed gehad op de SS25 collectie?

Je ziet tegenwoordig de trend van oversized kleding steeds meer in de markt komen. Dit betekent dat sweaters, hoodies “boxier” worden, dit zie je ook terug in de broeken waardoor deze wijder / rechter vallen op de voet. Dit in combinatie met onze heavyweight garments zoals de 240grms t-shirts en 450grms sweaters / hoodies vullen wij perfect de trend in van dit moment. Ook brengen we in deze collectie nieuwe stylen zoals linen zomer sets, coach jassen en een volledige corduroy set. Wat dit ons meest complete collectie tot nu toe maakt.

SS25 collection Credits: Comfort Club

Hoe ziet de toekomst van Comfort Club eruit na de SS25 collectie?

We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om steeds meer verschillende stylen toe te voegen in onze collectie waardoor we volwassener worden. Hier gaan we per collectie mee door totdat we elke soort man kunnen bedienen in de winkels zonder dat diegene de bank hoeven te breken. We blijven er naar streven om exclusieve ontwerpen aan te bieden tegen betaalbare prijzen.

SS25 collection Credits: Comfort Club

Preview beurs

Preview Men edition Adres: Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein 8 juli – 09:00 – 18:00

Buiten de beurs is de collectie op afspraak in te zien in de showroom.

Showroom NL – Laundryroom

Dries Bruijnes dries@laundryroom.nl 06 29 02 09 08

Showroom BE – Selfedge Showroom

Mischa Hengeveld mischa@selfedge.be +32 471 02 20 38

Nona de Boeck nona@selfedge.be +32 471 60 73 40