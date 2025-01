Comfort Club vindt inspiratie in Griekenland voor FW25: “The Olympus Partner”

De nieuwste collectie van Comfort Club laat zich inspireren door de rijke geschiedenis van Griekenland. De ontwerpen combineren op harmonieuze wijze traditie met eigentijdse esthetiek, waarbij historische motieven worden verwezen met moderne elementen. Met indrukwekkende graphics brengt Comfort Club de geschiedenis van Griekenland op levendige wijze tot leven.

Daarnaast weerspiegelt de collectie een diep respect voor het erfgoed van Griekenland, waarbij oude verhalen en symboliek een nieuwe dimensie krijgen in de context van hedendaags design. Elk stuk vertelt een uniek verhaal, waarbij verleden en heden op een elegante manier samenkomen in stijlen zoals knitwear, Corduroy, Overshirts en meer.

Aan stijlen en kwaliteit is geen gebrek in deze collectie. Comfort Club komt namelijk met ‘heavyweight garments’ van 450 gram bij de Hoodies en sweats, tot 240 gram bij de t-shirts en longsleeves. Opvallend in deze collectie zijn de knitwear items; zo komen ze met een knitwear soccer polo, knit sweat en zelfs een knit sweat van badstof. Via elke collectie breidt het merk zich uit met unieke items die perfect bij de Comfort Club doelgroep aansluiten.

Credits: Comfort Club

Preview beurs

Preview Men Edition

Adres: Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein

6 Januari, 09:00 – 18:00

Buiten de beurs is de collectie op afspraak in te zien in de showroom.

Showroom NL – Laundryroom

Dries Bruijnes

dries@laundryroom.nl

06 29 02 09 08

Showroom BE – Selfedge Showroom

Mischa Hengeveld

mischa@selfedge.be

+32 471 02 20 38

Nona de Boeck

nona@selfedge.be

+32 471 60 73 40