Comfortabele tailoring en outerwear met Creenstone SS25

Door de diverse rollen van vrouwen en de praktische draagbaarheid van hun ontwerpen te begrijpen, creëert Creenstone high-end stukken door middel van een doordacht ontwerpproces, waarbij op elk detail wordt gelet. Archetypische stukken worden onderzocht door een vrouwelijke lens en de kunst van het ambacht wordt gemixt met slim ontwerp in technische stijlen.

SS25 Outerwear

Creenstone presenteert deze zomer een collectie die echt hun essentie belichaamt. Deze nieuwste collectie bevat onderscheidende jassen die vrouwelijkheid, elegantie en hun kenmerkende features harmonisch combineren. Het designteam heeft een divers palet van materialen en texturen gebruikt, waaronder katoenen, linnen en technische geweven stoffen, die een verfrissende mix van elementen combineren om de ontwerpen naar nieuwe hoogte te tillen.

Credits: Creenstone

Iconische terugkeer

Met hun rijke geschiedenis in gedachte, bevat deze collectie veel vrouwelijke silhouetten die zowel uniek als gedurfd zijn. Creenstone herintroduceert hun geliefde ruffle parka en geplooide regenjas. Deze iconische bestsellers staan bekend om hun ultieme vrouwelijkheid in regenkleding.

Credits: Creenstone

SS25 Jurken

Creenstone introduceert hun eerste capsulecollectie van jurken, geïnspireerd op de iconische jassen van het merk. Deze collectie vertaalt naadloos het vakmanschap en de kenmerkende stijl van Creenstone’s outerwear in elegante, veelzijdige jurken. Deze capsule is ontworpen met de behoeften van vrouwen als uitgangspunt.

Credits: Creenstone

Comfortabele Tailoring

Creenstone jurken zijn ontworpen om het figuur van een vrouw te omarmen terwijl elk detail zorgvuldig wordt overwogen. De silhouetten bieden comfort, accenten op de juiste plaatsen, perfect geproportioneerde mouwen en praktische kenmerken zoals zakken. De collectie toont tijdloze elegantie terwijl het trouw blijft aan de kenmerkende Creenstone-benadering.

Credits: Creenstone

Creenstone

Het in Amsterdam gevestigde merk Creenstone creëert zorgvuldig alledaagse rijkdom. Het merk is opgericht door Jetske Kooi die samen met haar dochter en mede-ontwerper Liesbeth Sterkenburg, en met meer dan 25 jaar ervaring, high-end producten maakt die nooit inleveren op functie. Creenstone is luxe zoals het altijd bedoeld was.

Credits: Creenstone