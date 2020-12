Comfortable luxury: dit is het nieuwe Cavallaro Napoli

Het Nederlands-Italiaanse modemerk Cavallaro Napoli is een nieuwe weg ingeslagen. En dat doen ze goed: met moderne pasvormen, innovatieve stoffen en sporty details slaagt het merk erin om een authentieke maar tegelijkertijd vernieuwende collectie neer te zetten die moeiteloos past in het hedendaagse straatbeeld. Comfortable luxury, met Napolitaans vakmanschap nog altijd als kern.

“Dit is het nieuwe Cavallaro”, zegt Giuseppe Cavallaro over Spring/Summer’21. Een verrassende urban-chic collectie die het beste biedt van twee werelden; stijl én comfort. Geen compromis, geen grenzen. “Waar we altijd hebben gebalanceerd op de grens tussen formal en casual, is die grens nu weggevaagd. De tijd dat comfy kleding bestond uit vormeloze slobberbroeken- en truien is echt voorbij. Sterker nog; onze joggingbroeken draag je gewoon naar kantoor. Kan je meteen door naar de sportschool.”

Daarmee brengt Cavallaro een veelzijdige Spring/Summer’21 collectie, voor mannen en vrouwen met een net zo veelzijdig leven. Kenmerkend zijn de verfijnde sporty invloeden die zorgen voor een urban city vibe. Giuseppe: “we hebben ons laten inspireren door het moderne straatbeeld van steden als Milaan, Napels en Rome. Leisure- street- en workwear komen er samen, er is geen onderscheid meer. Dat zorgt voor een interessante en eigentijdse look: speels, comfortabel maar toch stijlvol en gekleed.”

En daar komt meteen het kenmerkende Napolitaanse vakmanschap van het merk bij kijken. “Met een meer sporty en urban collectie zijn de fit en de stof juist belangrijker dan ooit”, zegt Giuseppe. “Het maakt het verschil tussen gekleed en slonzig. Door het gebruik van innovatieve stoffen en een perfecte fit krijgen zelfs de meest sporty items een geklede look en gevoel van luxe, zonder in te leveren op comfort. Dat geeft een gevoel van vrijheid, je draagt deze collectie echt overal.”

Urban, chic en comfy met een Napolitaans sausje, wij weten waar we onze zomerkleding gaan shoppen. Het nieuwe Cavallaro: missie geslaagd.