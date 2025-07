Coming Home to Confidence: DANTE6 SS26

Voor SS26 neemt DANTE6 de drager mee op reis in drie hoofdstukken, van sculpturale elegantie tot zachte, romantische expressie. Elke garderobe heeft een eigen, uitgesproken sfeer, maar samen vormen ze een krachtig, harmonieus geheel. De collectie draait om momenten die het hart sneller doen kloppen. Stukken met een eigen energie, ontworpen om met de drager mee te bewegen, om te omarmen, niet om te overweldigen.

Na het vieren van het 15-jarig jubileum in 2025 keert DANTE6 terug naar de kern. Een pauze, een diepe ademhaling, een gevoel van thuiskomen. Dit vertaalt zich in een collectie die comfortabel, elegant, gelaagd, zelfverzekerd en helder is.

Het kleurenpalet weerspiegelt dit gevoel: zachte neutrale tinten, helder wit, warm beige en bruin, aardse groentinten en levendige accenten van botergeel, koraal, rood en roze. Elke kleur is bewust gekozen, om zowel kalme als zelfexpressie gedurende de dag mogelijk te maken.

Het seizoen opent met moderne ‘Preppy Energie’: strakke lijnen, frisse knitwear, ruiten, strepen en vrouwelijke tailoring. Later wordt ‘New Age Romantiek’ geïntroduceerd: sculpturale volumes die overvloeien in zachte plooien en vloeiende silhouetten, moeiteloos verschuivend van ochtendlicht naar zwoele avonden.

Voor de Celebration momenten in het leven, van bruiloften tot zomerse uitnodigingen, presenteert DANTE6 stijlen waarmee men kan stralen in luxe stoffen en rijke kleuren, altijd met comfort als uitgangspunt. Dit zijn stukken om in te bewegen, in te feesten, om echt in te stralen.

Coming home to confidence is voor DANTE6 meer dan een collectie. Het is een gevoel. Thuiskomen bij jezelf, je stijl, je ritme.

Deelname Mandatory Beurs

DANTE6 presenteert de SS26-collectie op de internationale modevakbeurs Mandatory in Kopenhagen van 5 t/m 8 augustus.

Contactinformatie:

International Sales Manager: Bernadette Saarloos

b.saarloos@dante6.nl

T +31 6 20494999