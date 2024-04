Coming soon: Quinty by Summum

Summum lanceert op donderdag 18 april 2024 de derde Quinty by Summum-collectie, een zomerse capsule collection met feestelijk tintje in samenwerking met friend of the brand Quinty Trustfull.

Op donderdag 18 april 2024 lanceren wij voor het derde jaar op rij een prachtige Quinty by Summum-collectie. De succesvolle samenwerking tussen Summum en televisiepersoonlijkheid Quinty Trustfull is terug, na veel enthousiaste reacties op de eerste twee collecties. De Quinty by Summum-collectie 2024 viert het leven en alle mijlpalen die daarbij horen, met uitbundige items voor festivals en summer weddings.

Credits: Quinty by Summum

Over Quinty by Summum

Summum is voor friend of the brand Quinty Trustfull al jaren een vaste waarde in haar garderobe. Ze draagt het regelmatig. ‘Het zit altijd goed en het past bij mij. Het klopt gewoon,’ zegt Quinty. Met de co-creatie voor zomer 2024 proberen Team Summum en Quinty het succes van de voorgaande twee collecties te overtreffen. De nieuwe Quinty by Summum-collectie bestaat uit 10 heerlijke items die je draagt als je iets te vieren hebt – al is het de joy van het dagelijks leven. De exclusieve capsule collection wordt geshowd door Quinty Trustfull en haar dochter Moïse, in een spetterende campagneshoot op het dak van Hoogtij in Amsterdam, geschoten door sterfotograaf Roger Neve.

Collectie en highlights

De collectie bestaat uit een pailletten top met bloemcorsage en palazzo pants in een warme papajakleur, een korte en een lange strokenjurk met een bladerprint waarin lurex verweven is, een top en losvallende broek met schitterende pailletten, een sweatshirt met pailletten en een vrouwelijk ajourgebreid vestje. Erbij een kort, fluffy jasje met pailletten her en der – ‘Een echte eyecatcher waar je heel veel plezier van zult hebben,’ aldus Quinty. Het raffia tasje met bloemcorsage en kettinghengsel zorgt voor een extra feestelijke en zomerse touch bij je outfits. Elk item combineert makkelijk met andere favorieten uit de Summum-collectie, zodat je alle kledingstukken up en down kunt dressen.

Credits: Quinty by Summum

Waar te koop?

De Quinty by Summum-collectie is te koop bij de Summum-brandstores, online en bij 1100 verkooppunten wereldwijd, waarvan 350 in Nederland (inclusief onze eigen brandstores).

Over Summum

Het Amsterdamse modelabel Summum (sinds 1998) van Jos en Jorien Wijker is een nuchter Nederlands merk met internationale allure. Summum voert een eigenzinnige koers, met kleding van kwalitatief hoogwaardige stoffen voor elk moment van de dag, waarmee elke vrouw haar persoonlijkheid kan laten zien.