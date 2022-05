Commotie over parasol van Gucci x Adidas in China

Het nieuws over een parasol tegen de zon die Gucci en Adidas in samenwerking ontwierpen en 7 juni in de verkoop zal gaan zorgt in China voor kritiek, dat meldt de BBC. Chinese gebruikers van het social mediaplatform Weibo vinden dat de prijs van het product (omgerekend zo’n 1500 euro) te hoog ligt voor een item dat naar hun zeggen geen functionaliteit biedt. Als gevolg ontstond op Weibo de hashtag: ‘’De paraplu die verkocht wordt voor 11.100 yuan is niet waterdicht’’.

Onder de hashtag delen tegen- en voorstanders van de prijs waarvoor het product te verkrijgen is hun uiteenlopende meningen. Zo noemt iemand het initiatief: ‘’een erg groot maar nutteloos mode statement’’. Een ander meldt: "Degenen die bereid zijn te betalen gebruiken luxegoederen om te laten zien wat ze waard zijn. Ze geven niet om praktisch nut."

Een woordvoerder van Gucci heeft met het tijdschrift Caijing uit Beijing gedeeld dat het product ‘’niet bedoelt is voor gebruik als alledaagse paraplu’’ maar als ‘’verzamelings item dat geschikt is als accessoire’’, zo schrijft de BBC. Op een verzoek voor commentaar van de BBC zelf hebben de twee modemerken tot dusver nog niet gereageerd.

Adidas kwam eerder deze maand nog in het nieuws om hun reclame voor hun nieuwe sportbeha assortiment, waarin blote borsten te zien waren. Britse reclamewaakhond ASA verbood deze toen.