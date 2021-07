Communiceren door middel van prints

De inspiratie van de AFFASO-ontwerpen komt uit vintage Afrikaanse wax prints. Stuk voor stuk designs met een positieve boodschap. Elk ontwerp en elke kleur kan lokale tradities en symbolen weerspiegelen, zoals de stam, het huwelijk en de sociale status van de drager. Over de hele wereld hebben stoffen Textiel altijd een middel geboden om de meest subtiele en complexe boodschappen over te brengen door middel van kleur, design, materialen, inscripties en de manier waarop ze worden gedragen of anderszins worden weergegeven. Maar alleen op het Afrikaanse continent, met zijn buitengewone diversiteit aan mensen en culturen, is de praktijk van communiceren via stof zo'n verfijnde en subtiele kunstvorm geworden.

Hoe leuk is het niet als iemand je vraagt waarom je dit specifieke shirt draagt!

Kijk bijvoorbeeld naar AFFASO’s Abstract Apple:

Een appel roept associaties met gezondheid op: je bent bewust van wat je eet, je wilt vitaliteit en fitheid uitstralen.

Of ons shirt Exotic Africa:

De ananas staat voor luxe en welvaart, maar kan ook gerelateerd worden aan geluk, zoals vroeger in het Oosten. Of voor ‘welkom zijn’, daarom zie je het regelmatig terug in de architectuur.

En dan de shirts Mosaic Circles, in twee kleuren variaties: green en red/blue. Cirkels met een stralen krans, je denkt aan de zon en de aarde. In deze tijd met commerciële vluchten in het heelal, zou je zomaar daarom zo’n shirt willen dragen.