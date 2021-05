Concurrerende sportschoenmerken Adidas en Allbirds slaan handen ineen

Adidas en Allbirds zijn een samenwerking aangegaan voor een hardloopschoen met de laagste ecologische voetafdruk. De concurrerende sportmerken bundelen hun krachten om een vernieuwd ontwerpproces op te zetten met lagere CO2-uitstoot, zo is te lezen in een persbericht.

De samenwerking resulteert in de Futurecraft.Footprint schoen. De hardloopschoen heeft een CO2-voetafdruk van slechts 2,94 kg CO2 per paar, zo is te lezen in het bericht. Een vergelijkbare hardloopschoen heeft een CO2-uitstoot van 7,86 kg per paar. Een dergelijke lage uitstoot is een persoonlijk record voor beide merken. Om tot dit resultaat te komen deelden de twee bedrijven hun materialen, toeleveringsketens en innovaties met elkaar.

Zo combineert de hardloopschoen een tussenzool gebaseerd op de Lightstrike-tussenzool van Adidas en is de Allbirds Sweetfoam toegevoegd aan de tussenzool. Het bovenmateriaal van de schoen is gemaakt van 70 procent gerecycled polyester en 30 procent Tencel.

“Beide bedrijven zagen de mogelijkheid om een CO2-neutrale toekomst voor sport en stijl te versnellen. Daarom sloegen ze de handen ineen voor een uniek partnerschap waarin ze hun materialen, toeleveringsketens en innovaties met elkaar delen,” aldus het bericht.

Het prototype lanceert nu en 100 paar wordt verdeeld onder leden van de Adidas Creators Club. De Futurecraft.Footprint krijgt een grotere release in het herfst/winter-seizoen van 2021. Voor welke prijs de hardloopschoen dan verkocht wordt is nog niet bekend.

Beeld: Adidas x Allbirds Futurecraft.Footprint