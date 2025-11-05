Consistentie loont op Lyst: Saint Laurent is het meest gewilde merk ter wereld

Terwijl de gesprekken in de branche dit seizoen draaien om een nieuw begin, wijst de nieuwste Lyst Index erop dat consumenten misschien naar iets heel anders verlangen: consistentie. Te midden van creatieve wisselingen en collectieve herpositioneringen lijkt één ding zeker: de merken die momenteel succesvol zijn, weten precies wie ze zijn en blijven trouw aan hun visie.

Een van die merken is Saint Laurent. Het Franse luxemerk bereikt in het derde kwartaal van 2025 voor het eerst de toppositie in de Lyst Index, zo meldt de Britse modezoekmachine woensdag. Daarmee stoot het merk, onder leiding van ontwerper Anthony Vaccarello, Miu Miu van de troon.

Voor het Italiaanse label is dit echter geen diepe val, maar eerder een lichte correctie. Miu Miu zakt slechts één plaats naar de tweede positie. Voor Loewe is de situatie heel anders. Begin dit jaar bracht het nieuws over de overstap van Jonathan Anderson naar Dior het merk nog naar de top, maar nu voelt Loewe het verlies van zijn creatief directeur duidelijk en zakt het zes plaatsen.

Consistentie en minimalisme

Saint Laurent overtuigt met precisie, strakke silhouetten en een kenmerkende, koele sensualiteit. Volgens Lyst draagt deze gefocuste identiteit, in combinatie met een tijdloze aantrekkingskracht, aanzienlijk bij aan het succes. Bovendien staat het modehuis achter het op één na populairste product van het kwartaal: de ‘Le Loafer’-schoen. De zoekopdrachten hiervoor stegen met 66 procent op maandbasis, alleen overtroffen door de Havaianas-slippers op de eerste plaats.

De data tonen verder aan dat eenvoud en terughoudendheid nog steeds in de smaak vallen bij consumenten die op zoek zijn naar ingetogen, maar hoogwaardige items in alle prijsklassen. De grootste verrassing is misschien wel de opkomst van Cos. Het label, dat deel uitmaakt van de H&M Group, klimt vier plaatsen en wordt met een stijging van 147 procent in zoekopdrachten het op twee na populairste merk ter wereld. De ‘Chunky Cashmere Sweater’, die voor het laatst in het vierde kwartaal van 2024 in de ranglijst stond, keert terug als een van de meest gewilde producten van het seizoen. Ondertussen stijgt The Row – esthetisch vergelijkbaar, maar in een andere prijsklasse – twee posities naar de vierde plaats. De vraag naar het merk neemt dit kwartaal toe met 28 procent.

Sociaal kapitaal stuwt de index

Coach blijft onveranderd op de vijfde plaats, met een vraag die dit kwartaal met 29 procent toeneemt. Deze stijging wordt gedreven door een sterke aanwezigheid op sociale media, prominente sportambassadeurs, gerichte productplaatsingen in de aankomende film ‘The Devil Wears Prada 2’ en een samenwerking met de serie ‘The Summer I Turned Pretty’. De ‘Empire Bag’, het op negen na populairste product van het kwartaal, versterkt het succes van het merk.

Een andere Amerikaanse speler die profiteert van culturele aantrekkingskracht is Ralph Lauren. Met een stijging van zes procent in zoekopdrachten, klimt het merk twee plaatsen naar de negende positie. De reden hiervoor is onder meer de verlovingsaankondiging van zangeres Taylor Swift in een gestreepte jurk van Ralph Lauren, het op acht na populairste product van het kwartaal.

Ook Skims behoort tot de winnaars van de online gesprekken. De vraag naar het label stijgt op jaarbasis met 271 procent, aangejaagd door virale producten zoals de controversiële ‘Face Wrap’, die het merk stevig in het culturele debat verankert. De hype wakkert ook de interesse in de ‘Nipple Bra’ aan, waarvan de zoekopdrachten in augustus met 69 procent stegen.

Ondertussen maakt Stone Island na vier jaar afwezigheid een opmerkelijke comeback in de index. Met een stijging van 115 procent ten opzichte van het vorige kwartaal keert het merk terug in de top twintig. Ooit een symbool van subculturele coolheid, staat het dit kwartaal weer in de schijnwerpers door de nostalgische golf rond de reünie en tournee van de Britpopband Oasis.