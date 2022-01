Consumententrends 2022: 4 op 10 consumenten wil betere kwaliteit kopen

Het consumentengedrag is de afgelopen jaren drastisch veranderd, dat is inmiddels wel bekend. De verschuiving naar online werd nog groter, maar ook veranderde consumenten van richting als het gaat om hoeveel ze kopen en wát ze dan precies kopen. Onderzoeksbureau Wovn dook in de consumententrends en welke men kan verwachten in 2022. FashionUnited deelt enkele highlights.

Consumententrends 2022: Online is here to stay

De verschuiving naar online blijkt niet alleen in lockdowns populair te zijn, maar blijkt te zijn blijven plakken, zo blijkt uit het rapport ‘Consumer fashion shopping trends 2022’. Waar voor de pandemie gemiddeld 51 procent van kleding online werd gekocht, wat al een flink aandeel is, maar vandaag de dag is het gemiddeld zelfs 68 procent. De grootste verschuiving is te zien bij de leeftijdscategorie tussen de 45 en 54 jaar. Het aandeel verschoof hier van 39 procent voor de pandemie tot 70 procent vandaag de dag.

Minder fast fashion

Ongeacht waar de consumenten shoppen, wat en hoeveel ze kopen is ook veranderd de afgelopen tijd. Zo geeft 40 procent van de ondervraagde consumenten aan minder fast fashion te kopen. 34 procent geeft aan meer te geven om duurzaamheid en zelfs 27 procent geeft aan bij andere merken te kopen dan voorheen. Hier liggen dus kansen voor merken omdat consumenten open staan voor andere spelers in de markt. Het shopgedrag is ook veranderd in de zin dat een kwart van de ondervraagden aangeeft duurdere kleding te kopen.

Deze veranderingen worden ondersteunt door de doelen die de consumenten in het onderzoek van Wovn hebben gesteld voor 2022. Zo geeft maar liefst 40 procent aan te willen investeren in items van een betere kwaliteit. Als een goede tweede geeft 39 procent aan duurzamer te willen shoppen. Maar liefst eenderde geeft aan dat ze juist minder kleding willen gaan kopen in 2022. Dit ondersteunt allemaal de trend dat consumenten manieren zoeken om bewuster en beter te consumeren.

Consumenten willen dat merken zich focussen op betere praktijken en items van betere kwaliteit

De eisen die consumenten aan merken stellen zijn dan ook veranderd. 62 procent van de deelnemers geeft aan dat het van merken verwacht dat ze meer aandacht besteden aan duurzaamheid en ethische praktijken binnen hun productieketen. Op de tweede plaats met 59 procent staat de focus op kleding van betere kwaliteit. Een duidelijk signaal wordt afgegeven door het feit dat 31 procent van de ondervraagden aangeeft dat merken beter moeten luisteren naar consumenten.

Helemaal tegenstrijdig zijn de resultaten van Wovn niet, want 32 procent van de deelnemers geeft aan dat ze willen dat merken juist lagere prijzen hanteren. Daarbij wil 6 procent dat er meer drops van collecties zijn.

Wat wel duidelijk wordt uit het onderzoek naar consumententrends door Wovn is dat de veranderingen die in zijn gezet tijdens de pandemie steeds permanenter blijken. Het onderzoeksbureau waarschuwt echter dat de mode industrie altijd blijft veranderen en dat merken die het zullen overleven flexibel moeten zijn en nauw moeten luisteren naar wat consumenten willen. Voor nu is dat dus betere kwaliteit, duurzamere en betere praktijken in de productieketen. En vergeet het vooral niet online te verkopen.