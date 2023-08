Consumentenwaakhond ACM waarschuwt voor femmeboutique.nl

Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de webshops femmeboutique.nl en shop-femmeboutique.nl in een persbericht. Bij de consumentenwaakhond zijn klachten binnengekomen over het niet of laat leveren van bestellingen. Ook zijn de webshops niet bereikbaar.

ACM geeft aan dat het zelf ook geen contact heeft kunnen leggen met de webshops. De informatie over levering, contactgegevens en bedenktijd is daarnaast onvolledig of onjuist op de platforms.

De waakhond geeft aan dat de eigenaar van de webshop vermoedelijk gebruik maakt van dropshipping. Bij dit concept houdt het bedrijf geen voorraad van de producten die het verkoopt, maar maakt en verstuurt een derde partij - die vaak in het buitenland gevestigd is - deze. Voor consumenten zorgt dit voor een langere levertijd en hogere retourkosten. Dropshipping is niet verboden, benadrukt ACM, maar een bedrijf moet zich wel houden aan de regels die gelden bij online verkoop. Dan gaat het om het duidelijk vermelden van de werkelijke levertijd.

ACM waarschuwt nu voor femmeboutique.nl en shop-femmeboutique.nl om te voorkomen dat meer consumenten gedupeerd worden. Ook is ACM aan het kijken welke maatregelen het kan nemen om te voorkomen dat de websites verdere problemen veroorzaken.