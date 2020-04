Copenhagen Fashion Summit kondigt nieuw thema aan voor verschoven summit

Dat Copenhagen Fashion Summit niet volgens de gewoonlijke planning zal plaatsvinden in 2020 was al enige tijd bekend. De summit is namelijk verschoven naar 12 en 13 oktober, maar nu is ook het thema aangepast. Dit keer zal het gaan over ‘redesigning value’.

“De tijd voor een reset is gekomen. Wanneer onze industrie begint te herstellen van de globale pandemie, moeten we ambitieus zijn om een betere standaard te creëren,” aldus de e-mail naar geïnteresseerden. “Tussen nu en oktober moeten we allemaal waarde gaan herdefiniëren en kunnen hierdoor een positieve, langdurige verandering en impact teweegbrengen.”

De Global Fashion Agenda, de organisatie achter de Copenhagen Fashion Summit 2020, geeft aan dat het mogelijk om een ‘green lining’ [refererend aan ‘een silver lining’, red.] te creëren tijdens deze crisis. Maar dit is alleen mogelijk volgens de organisatie als men de kans nu neemt om een industrie op te zetten voor de lange termijn die goed is voor het milieu, de maatschappij en de economie.