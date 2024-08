Copenhagen Fashion Week bevindt zich tussen creativiteit, inclusiviteit en commercie

Hoewel Berlin Fashion Week ernaar streeft het nieuwe Londen van de mode te worden – een plek die jong creatief talent koestert en voortbrengt – wil Kopenhagen ook een zegje doen, en terecht.

Copenhagen Fashion Week is allang uit de schaduw van de gevestigde modeweken gestapt en loopt ook voorop met een voorbeeldfunctie, want duurzaamheid en de ondersteuning van jong talent staan centraal in de Deense hoofdstad. Maar hoe combineert de door Zalando gesponsorde Fashion Week vooruitstrevend handelen met commercieel succes?

Sinéad O’Dwyer schrijft geschiedenis

Aan een van deze jonge talenten is het te danken dat ook in Kopenhagen dit seizoen de steeds belangrijker wordende thema's toegankelijkheid en inclusiviteit aan bod kwamen. De Ierse ontwerpster Sinéad O’Dwyer, die de afgelopen drie jaar werd gesteund door het NewGen-initiatief van de British Fashion Council, verhuisde van Londen naar de Deense hoofdstad nadat ze tot winnaar van de Zalando Visionary Award was uitgeroepen. De prijs leverde haar 50.000 euro en een plek op het programma van Copenhagen Fashion Week op.

O'Dwyer staat al langer bekend om haar streven naar inclusiviteit, niet alleen visueel, maar ook door te werken met een verscheidenheid aan modellen in verschillende maten in plaats van een standaardmaat. Met haar SS25-collectie bracht ze echter niet alleen haar toewijding aan het diversifiëren van lichaamsvormen die in de mode als standaard worden beschouwd, maar ook een toegankelijke catwalk naar het Operapark van Kopenhagen.

De jonge ontwerpster, die gespecialiseerd is in texturen, maakte een sterk statement voor inclusie en bewees dat de tijd van size zero-castings en ontoegankelijke locaties eindelijk voorbij kan zijn als we dat willen. Ze ontwierp haar lente/zomer 2025-collectie in samenwerking met de Deense Vereniging van Blinden en de non-profitorganisatie Hair and Care, die zich inzet voor blinden en slechtzienden.

Op de catwalk werden strapless jurken, body's en silhouetten met cut-outs gepresenteerd, aangevuld met O'Dwyers eerste uitstapje naar de denimwereld. De ontwerpster bood audiodescripties en stofstalen aan voor elke look voor blinde en slechtziende toeschouwers. Maar de inclusie beperkte zich niet tot het publiek: blind activist Lucy Edwards liep over de catwalk met haar geleidehond Miss Molly. Het was de eerste keer dat een blind model zo'n optreden gaf tijdens Copenhagen Fashion Week, waarmee een nieuwe standaard voor inclusie werd gezet.

O'Dwyers inzet was extra opvallend omdat er op de catwalk minder lichaamsdiversiteit leek te zijn dan tijdens eerdere edities van Copenhagen Fashion Week. Dit is niet per se een bewuste stap terug, maar eerder de harde realiteit van de kosten die gepaard gaan met het prototypen en ontwikkelen van kledingstukken voor verschillende lichaamstypen – vooral in een tijd waarin sommige veelbelovende talenten door financiële problemen al meerdere seizoenen aan de zijlijn staan.

Nieuwe namen en terugkerende favorieten

Een van deze merken die in januari vanwege economische uitdagingen een pauze in Kopenhagen inlaste, is nu terug: A Roege Hove. Enkele weken geleden kondigde het in 2018 door Amalie Røge Hove opgerichte merk zijn doorstart aan, nadat het label, ooit een van de meest besproken nieuwkomers van de stad, in het najaar van 2023 de deuren moest sluiten. Het label had het grootste deel van vorig jaar moeite om het hoofd boven water te houden, vertelde de ontwerpster in februari aan Vogue Business.

In een interview met het vakblad vertelde ze een verhaal dat veel jonge merken zullen herkennen: retailers deden aanbetalingen voor bestellingen, maar de resterende bedragen waren pas bij levering verschuldigd. Betalingen liepen echter vaak enkele maanden vertraging op. Een domino-effect dat uiteindelijk leidde tot het tijdelijke einde van het merk, dat destijds vooral geassocieerd werd met breiwerk.

Breiwerk maakt nog steeds deel uit van de herziene en opnieuw gelanceerde versie van A Roege Hove, maar het merk is sinds zijn laatste verschijning op de Deense catwalk het jaar ervoor wel wat volwassener geworden. Dit werd ook onderstreept door een casting met modellen van verschillende leeftijden en maten. Op de catwalk presenteerden de modellen gestructureerde slipdresses met doorschijnende lagen, geribbelde midijurken en -rokken, evenals de favoriete broeken van het seizoen – capri's en ultrakorte shorts – in een ingetogen kleurenpalet variërend van zilvergrijs, crème en beige. De enige kleur die het kleurenschema doorbrak was een verrassend, zeer "brat"-zomer-geschikt neongroen.

A Roege Hove was echter niet het enige merk dat van de kalender verdween om dit seizoen weer op te duiken. (Di)Vision ging viraal met een tafelkleed-jurkstunt voor herfst/winter 2023, maar had moeite om momentum om te zetten in geld, waardoor het merk uiteindelijk een pauze van Fashion Week moest nemen. Nu keerde het merk, gesponsord door schoonheidsbedrijf The Ordinary, terug naar Copenhagen Fashion Week met een "see-now-buy-now"-collectie en een exclusieve focus op direct-to-consumer business.

De focus van het merk, waarvan de eclectische en wilde stijl zich onderscheidt van de zee aan speelse functionaliteit, lag nog steeds duidelijk op Gen Z, zoals blijkt uit upcycled stukken en collaboratieve ontwerpen. Voor lente/zomer 2025 liet ontwerper Simon Wick zich inspireren door urban maximalisme, videogames, fairy grunge en Tokyo fashion, zo vertelde hij in een persbericht over de show getiteld "The Dreamer of Steam City". De visie kwam tot uiting in gelaagde looks vol vintage denim, kant, jersey en leer, evenals dierenprints, ruiten en accessoires in 2000-stijl. Een visie die, in tegenstelling tot het label Rotate, geleid door het creatief directeur duo Jeanette Madsen en Thora Validmars, niet per se lijkt op wat men associeert met de looks van de op sociale media gevierde "Scandi-Girls", maar wel voor des te meer afwisseling zorgt in Kopenhagen.

Wat is er nodig om indruk te maken op Copenhagen Fashion Week?

Dat merken als Rotate en (Di)Vision niet alleen vreedzaam naast elkaar bestaan, maar ook in Kopenhagen geschikte partners vinden, maakt de Fashion Week bijzonder. Terwijl (Di)Vision werd gesponsord door The Ordinary, werkte Rotate samen met sieradenmerk Pandora. Het merk, dat aan het begin van Fashion Week zijn eerste flagshipstore in de Deense hoofdstad opende, liet de Pandora-sieraden in plaats van de kledingstukken, die meestal versierd zijn met kristallen, de show stelen.

In plaats daarvan waren de looks etherisch, romantisch en gekenmerkt door een duidelijke knipoog naar de jaren twintig. Dit kwam vooral tot uiting in speelse details en verfijnde versieringen. Rimpelingen en franjes sierden broeken, shirts en chiffonjurken, terwijl doorlopende knoopsluitingen en zwierige draperieën voor een elegant contrast zorgden. Fijne borduursels en met parels bezette details onderstreepten de luchtige lente/zomercollectie, die werd gehouden in een ingetogen kleurenpalet van geel, roze en blauw.

Hoewel Rotate pas vijf jaar bestaat, is het merk, net als Gestuz, het in 2008 door Sanne Sehested opgerichte label, en The Garment, een merk dat pas in 2020 werd gelanceerd, een van de meest gewilde in de Deense hoofdstad en bewijst het dat lange levensduur en traditie, die vaak de sleutel tot succes zijn op modeweken in Parijs, Milaan of New York, niet per se nodig zijn om indruk te maken op de Deense modescene.

Dit wordt misschien wel het meest indrukwekkend gedemonstreerd door Ganni, een merk dat de afgelopen twee seizoenen niet aanwezig was, maar – althans wat betreft streetstyle op straat in Kopenhagen – ondanks zijn afwezigheid nog steeds modebewust domineert.

