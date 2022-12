Copenhagen Fashion Week haalt 35 van de 37 duurzaamheidsdoelstellingen

Copenhagen Fashion Week heeft een update gedeeld over het derde en laatste jaar van haar allereerste duurzaamheidsstrategie. De strategie werd in januari 2020 aangekondigd om een radicaal nieuwe aanpak te bieden voor echte verandering binnen de mode-industrie.

Copenhagen Fashion Week stelt in een persbericht dat het 35 van de 37 doelstellingen van het duurzaamheidsactieplan 2020-2022 heeft gehaald en 13 van de 14 doelstellingen voor dit jaar. De doelstelling om de koolstofuitstoot met 50 procent te verminderen ten opzichte van 2019 is echter niet gehaald, vooral omdat het horecaprogramma bijna 90 procent van de totale uitstoot voor zijn rekening neemt.

Copenhagen Fashion Week heeft echter wel een aantal initiatieven genomen om de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gasten uit buurlanden per trein reizen en door in samenwerking met Climaider de CO2-uitstoot van het horecaprogramma en alle andere activiteiten van de modeweek te compenseren.

Het heeft ook de gemiddelde koolstofvoetafdruk per gast op het gebied van catering met 77 procent verminderd, terwijl de totale koolstofvoetafdruk voor catering met 16 procent werd verminderd doordat er in 2022 meer evenementen plaatsvonden dan in 2019. Dit werd verder geholpen doordat op de evenementen van Copenhagen Fashion Week alleen vegetarisch en veganistisch voedsel geserveerd werd. Het heeft ook de koolstofuitstoot voor gedrukt materiaal met 55 procent verminderd en merchandise volledig geschrapt.

In het jaarverslag zegt Copenhagen Fashion Week waarom het zijn koolstofemissiedoelstelling niet heeft gehaald: "Wij geloven dat ons vermogen om de wereldwijde industrie te beïnvloeden om haar duurzaamheidsinspanningen te versnellen, samenhangt met onze positie als internationaal bezochte en erkende modeweek. Als een toonaangevende modeweek waarvan de duurzaamheidsinspanningen door de bredere industrie worden bekeken en erkend, heeft Copenhagen Fashion Week er bewust voor gekozen om het aantal internationale gasten bij onze evenementen niet te verminderen, ook al zou dit onze koolstofuitstoot onmiddellijk en aanzienlijk verminderen door minder vluchten en ons in staat stellen onze oorspronkelijke klimaatdoelstelling te bereiken."

Andere belangrijke mijlpalen uit het oorspronkelijke duurzaamheidsplan van het evenement zijn de invoering van een nulafvalbeleid, inclusief een verbod op materialen voor eenmalig gebruik, zoals plastic flessen en bestek, in alle onderdelen van de evenementenproductie voor merken op het officiële showprogramma en voor de eigen evenementen.

De duurzaamheidseisen van de Copenhagen Fashion Week werden ook geselecteerd door het door de overheid gefinancierde programma (Grøn Genstart) Fremtidens Tekstilkrav als kader om 50 kleine en middelgrote ondernemingen in de Deense mode- en textielindustrie op te leiden, wat tot gerichte acties van de ondernemingen moet leiden. Het kader van de duurzaamheidseisen is ook overgenomen door de vakbeurs CIFF, Norwegian Fashion Hub, het Noorse mode-evenement Oslo Runway en de IJslandse Raad voor de Mode.

Bovendien zal de herfst/winter 2023 showcase, die plaatsvindt van 31 januari tot 3 februari 2023, het eerste seizoen zijn waarin alle deelnemende merken aan 18 minimale duurzaamheidsnormen moeten voldoen om deel uit te maken van het officiële programma. Zo moeten alle merken hun showemissies compenseren of compenseren om in aanmerking te komen voor een show.

Copenhagen Fashion Week gaat verder met duurzaamheidsdoelstellingen voor 2023-2025

In 2023 zal Copenhagen Fashion Week haar nieuwe Actieplan 2023-2025 lanceren, dat een nieuwe koers voor het evenement voor de komende drie jaar zal uitstippelen. Het plan zal het oorspronkelijke duurzaamheidsplan uitbreiden en nieuwe doelstellingen vaststellen om "onze samenwerking met externe belanghebbenden verder te intensiveren".

Copenhagen Fashion Week voegde daar in het verslag aan toe: "Onze visie is om een agendabepalend platform te blijven dat zijn stem gebruikt om duurzaamheidsinspanningen in de mode-industrie te versnellen. Copenhagen Fashion Week benadert duurzaamheid holistisch door zich te richten op ecologische en sociale uitdagingen en door culturele en gedragsaspecten te erkennen die op lange termijn cruciaal zijn voor het opnieuw uitvinden en innoveren van bedrijfsmodellen. Daarom wil Copenhagen Fashion Week het goede voorbeeld geven door niet alleen een inspirerend mode-evenement te zijn, maar ook een organisatie die duurzaamheid uitgebreid aanpakt, niet alleen voor onszelf maar ook voor de merken en partners waarmee we samenwerken. We zijn verheugd om onze voortdurende strategische inspanningen op het gebied van duurzaamheid binnenkort met u te delen en we hopen dat het u zal inspireren tot actie."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.