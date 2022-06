Copenhagen Fashion Week lanceert steunregeling voor opkomende Scandinavische ontwerpers

Copenhagen Fashion Week komt met een steunregeling voor opkomende ontwerpers en merken uit Scandinavië, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie. Het programma heeft de titel CPHFW Newtalent, waarvan het eerste deel een afkorting is van Copenhagen Fashion Week en het tweede deel een verwijzing naar het doel van het programma: het voeden, ontwikkelen en promoten van nieuw Scandinavisch modetalent.

De regeling biedt steeds drie opkomende ontwerpers of labels steun voor de duur van drie seizoenen. Die steun bestaat onder meer uit financiële middelen, mentorschap, samenwerkingsmogelijkheden, professioneel advies, een plekje op het schema van Copenhagen Fashion Week, en uitgebreide marketing via de kanalen van de modeweek in de Deense hoofdstad. Na drie seizoenen worden de ontwerpers automatisch deel van het alumninetwerk van Copenhagen Fashion Week.

De eerste drie ontwerpers die van de steunregeling gebruik zullen maken zijn de Deense Amalie Røge Hove van breiwerklabel A. Roege Hove, de Finse ontwerper Ervin Latimer van mannenmodemerk Latimmier, en Peter Lundvald Nielsen van het genderinclusieve, rauwe P.L.N.

De steunregeling komt tot stand in samenwerking met onder meer textielproducent Circulose, Zenz, het Swedish Fashion Council, luxemodegroep Vanguards, Wessel & Vetts Foundation en het Noorse platform Alpha. Leden van Dansk Fashion & Textile en Finnish Textile & Fashion zetelen in de adviesraad.