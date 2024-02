Copenhagen Fashion Week: Poëzie en workaholics voor FW24

Copenhagen Fashion Week (CPHFW) is al lang meer dan een tussenstop in de aanloop naar de officiële aftrap van de 'Fashion Month' met de grote vrouwenshows in de grote mode metropolen. De meeste looks die de catwalk in de Deense hoofdstad halen, zijn favoriet bij de Instagram it-girls, veteranen uit de industrie en inkopers en zullen over zes maanden waarschijnlijk zowel de verlanglijstjes als de social media feeds domineren.

De Scandinavische stijl, die zo vaak wordt geassocieerd met minimalisme, heeft zich ontwikkeld tot een ongeëvenaarde kijk op praktische speelsheid, maar blijft toch grotendeels zonder gimmicks. In de afgelopen jaren zijn de esthetische associaties met de stad grotendeels gekenmerkt door merken als Baum und Pferdgarten, Stine Goya en Ganni, hoewel de laatste besloot dit seizoen geen catwalk te organiseren.

In plaats van deel te nemen aan het officiële showprogramma van de Copenhagen Fashion Week, vierde het merk zijn tiende verjaardag als onderdeel van CPHFW door een stapje terug te doen uit de schijnwerpers en het podium te creëren voor opkomend talent. In samenwerking met het talentenprogramma van de modeweek selecteerde Ganni zeven opkomende Deense kunstenaars en ontwerpers, die elk een stuk presenteerden als onderdeel van de tentoonstelling "Future, Talent, Fabrics" van het modehuis.

Veelbelovende talenten tonen gevoel voor poëzie en drama

Tot de ontwerpers die deelnamen aan de tentoonstelling behoorden Nicklas Skovgaard en Alectra Rothschild, twee van de meest veelbelovende talenten in de Deense modewereld. Beiden waren echter niet alleen betrokken bij Ganni, maar presenteerden hun visie ook op de catwalk in Kopenhagen. Voor Rothschilds gelijknamige merk Alectra Rothschild/Masculina was het een catwalkdebuut om nooit te vergeten.

De alumni van Central Saint Martins, die al samenwerkte met onder andere Muglers creatief directeur Casey Cadwallader en het team van Alexander McQueen, toonde provocerende looks vol 'Y2K'-inspiraties. De collectie werd gekenmerkt door gedrapeerde zero-waste jurken die zich aanpasten aan verschillende lichaamsvormen en moeiteloos getoond werden door een diverse, grotendeels transgender cast van modellen. Haar transitie en de ervaringen die daarmee gepaard gingen dienden ook als inspiratie voor de collectie, die de naam "Rebirth Carry" draagt. "Dit is een verhaal over de transformatie die veel transpersonen ervaren zodra het actieve transitieproces is begonnen," legt Rothschild uit.

Alectra Rothschild / Masculina Ready to Wear Fall/Winter 2024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De intense reactie van het internet op John Galliano's laatste couturecollectie voor Maison Margiela heeft het verlangen van de industrie naar poëtisch design en het verlangen naar theatraliteit in de mode benadrukt. De collectie van Nicklas Skovgaard, die een zacht zakelijk silhouet combineert met een flair voor drama en de Tudorperiode, zou een ruimte kunnen en moeten vullen die alleen grootheden als Galliano in voorgaande seizoenen durfden te vullen. Terwijl zijn vloeiende en zwierige stukken voor zichzelf spraken, benadrukte de ontwerper zijn presentatie met choreografie en jaren 80 beats. De modellen, waarvan velen op poppen leken - nog een parallel met Galliano's inmiddels beruchte Margiela presentatie - mengden zich onder het publiek, poseerden, dansten en speelden met verschillende vruchten terwijl ze de kijkers in de ban hielden.

Nicklas Skovgaard Ready to Wear Fall/Winter 2024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

‘Half performance, half modeshow’ beschrijft ook het beste de show van Paolina Russo. Nadat de twee ontwerpers Paolina Russo en Lucile Guilmard vorig seizoen hun eerste show in Kopenhagen gaven, keerden ze voor Fall/Winter 2024 samen met performancekunstenaar Esben Weile Kjær terug naar de Deense hoofdstad. Stonehenge diende als inspiratie voor de set, versierd met gigantische monolithische sculpturen, terwijl de modellen rond dansten in de kenmerkende gebreide kleding van het merk. Runen, zowel in de vorm van patronen op de kleding als in het decor, riepen een folkloristische en toch eigentijdse sfeer op en een vleugje nomadisme op de catwalk, wat terug te zien was in de hele collectie.

Paolina Russo Ready to Wear Fall/Winter 2024 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Hoewel de drie jonge merken een energie introduceerden die veel weg heeft van de ooit zo levendige Londense modewereld, zijn ze in Kopenhagen eerder uitzondering dan regel. In veel opzichten heerst hier de commercie, maar de Deense hoofdstad bewijst ook dat commercie niet synoniem is met monotonie. Cultlabel Saks Potts presenteerde een kleine maar verfijnde collectie die teruggreep naar de jaren 2010, in het bijzonder naar de festivalstijl van model Kate Moss, terwijl Rotate opnieuw bewees dat het volgende feest - en dus een reden om een glimmende, doorschijnende jurk te dragen - slechts een uitnodiging verwijderd is.

Saks Potts Ready to Wear Fall/Winter 2024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Rotate Ready to Wear Fall/Winter 2024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kopenhagen gaat aan de slag

Toch was een feestelijke sfeer niet het overheersende thema van de Copenhagen Fashion Week, want de meeste ontwerpers leken zin te hebben om aan het werk te gaan. Veel van de verhalen waren dit seizoen zakelijker en commerciëler.

The Garment Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Getailleerde jassen, tweedelige pakken, stijve overhemden en stropdassen - voor zowel mannen als vrouwen - waren massaal te zien. The Garment verkortte de mouwen en lengte van jasjes en plaatste oversized, puntige overhemdkragen over gebreide kleding, terwijl Mfpen een vleugje grunge toevoegde aan standaard kantoorkleding.

Mfpen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De collectie van ontwerpster Caroline Engelgaar voor haar merk Mark Kenly Domino Tans was geïnspireerd door piloot Amelia Earhart, en hoewel er enkele stilistische knipogen naar de wereld van de luchtvaart waren, waaronder flight jackets, is het makkelijker om je de collectie voor te stellen in een directiekamer dan in de lucht. Schouders waren streng en getailleerd, kragen stijf en broeken wijd, een serieuze interpretatie van 'power dressing' die dit seizoen in Kopenhagen opkwam. In tegenstelling tot sommige recente modetrends is deze benadering ook gemakkelijk te vertalen naar alle leeftijdsgroepen - iets wat de ontwerpers op CPHFW ter harte leken te hebben genomen, door kleding voor verschillende leeftijdsgroepen te presenteren die niet langer revolutionair zou moeten zijn op de catwalk, maar dat in veel opzichten nog steeds is.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.