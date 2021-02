Copenhagen Fashion Week: vier trends voor FW21

In Kopenhagen hebben meer dan 30 modelabels hun nieuwe collecties gepresenteerd tijdens de digitale editie van Copenhagen Fashion Week FW21 van 3 tot 5 februari. Naast de presentaties voor herfst/winter 2021, waren er praatprogramma’s, de H&M Studio modeshow, en de nieuwe duurzaamheidswedstrijd van de online retailer Zalando. Zweeds modehuis House of Dagmar sleepte de prijs van de eerste editie in de wacht. Duurzaamheid was het sleutelwoord op Copenhagen Fashion Week, dat zijn eerste duurzaamheidsrapport publiceerde. Fashion Week draait helemaal om de meest frisse stijl en trends dus FashionUnited heeft de beste op een rijtje gezet.

Lakleer

Wie denkt dat lakleer alleen thuishoort in het nachtleven van Berlijn, in plaats van op de catwalk, bewijst Copenhagen Fashion Week het tegendeel. Of het nu dierlijk is of niet, glanzend of mat, met print of effen. Leer domineerde de catwalk, en verscheen bijna elke catwalkshow in alle vormen, kleuren en snitten. Bijvoorbeeld als driedelig pak bij Gestuz en Arttu Åfeldt, of een jurk met korte mouwen bij Ganni en Nynne. Voor de heren werd leer gebruikt in de vorm van een statement broek bij Samsøe Samsøe. Kortom, leer is een must voor FW21. En dan liefst vegan natuurlijk.

Foto’s: Ganni, Samsøe Samsøe, Gestuz, Nynne (van links naar rechts via Copenhagen Fashion Week)

Het sprankeltje hoop

Glitter schitterde op de catwalk, en vormde een lichtstraal in het donkere seizoen. Of pailletten nu in de stoffen verwerkt waren als blikvanger, of voorzichtig aangebracht in de vorm van kleine kraaltjes en steentjes, elk kledingstuk sprankelde, schitterde en glinsterde in het licht, wat voor een klein beetje positiviteit zorgde in deze moeilijke tijd.

De ontwerpers stelden outfits samen die niet meer van elkaar konden verschillen: het Deense label Rotate heeft gekozen voor een glitterende paarse jurk met een hoog-uitgesneden split en wijde mouwen die de disco jaren belichaamt. Alumnus Kristian David van de “Swedish School of Textiles” toonde een japon met glinsterende decoraties. Hij presenteerde zijn collectie als finalist in de Designers’ Nest ontwerpwedstrijd, voor afgestudeerden in de mode uit de landen in het Hoge Noorden. David’s Midden-Oosterse roots vormden de inspiratie voor de looks.

Foto’s: Rotate, Malaikaraiss, Elina Äärelä, Kristian David (van links naar rechts via Copenhagen Fashion Week)

De moderne spencer

De spencer is door de jaren heen gedragen door professoren en intellectuele types en krijgt nu een modieus herdesign voor FW21. Terwijl een van de meest voorkomende patronen op een spencer argyle diamanten zijn of klassieke ruiten, zijn ontwerpers dit seizoen een nieuwe weg ingeslagen door een meer atypisch patroon te creëren.

Ganni, Henrik Vibskov, en Baum und Pferdgarten gaan voor opvallende kledingstukken met levendige kleuren en all-over prints met leuke motiefjes. Lovechild 1979 creëert een look met ceintuur om de vorm van het lichaam te benadrukken en een vleugje verfijning aan de outfit toe te voegen. Als prints misschien net iets teveel zijn, biedt Samsøe Samsøe een meer recht-door-zee mosterdgeel model. In ieder geval maken spencers dit seizoen veel lawaai op de catwalk en sociale media, en de trend wordt al door menig influencer opgepikt.

Foto’s: Ganni, Henrik Vibskov, Lovechild 1979, Baum und Pferdgarten (van links naar rechts via Copenhagen Fashion Week).

De gewatteerde transformatie

De gewatteerde jas of donsjas is voor velen al onmisbaar in hun kledingkast, en nu maakt hij op nieuwe en spannende manieren zijn comeback. Birgitte Raben gaf de gewatteerde jas afneembare mouwen voor haar merk Rabens Saloner en gebruikt het materiaal ook voor accessoires zoals wanten en capuchons.

Het Kopenhaagse label Remain combineert imitatieleer met een gewatteerde jas tot op de knieën, en mengt het op deze manier een vleugje vinyl met een donkere tint. De jas straalt een cool-girl vibe uit en wordt gecombineerd met een riem. Dit verscherpt de taille en past binnen het totale plaatje van de look.

Idallina Friman gaat nog een stap verder. De Designers’ Nest finalist komt met een soort couture van buitenkleding, een huwelijk tussen windjacks en pofmouwen, waarin het donsmateriaal eruit ziet alsof het om de onderkant van een trouwjurk gaat. Ook Rains is buitenkleding niet onbekend. De herfst/winter 2021 collectie van het merk toont donsjassen in alle lengtes. Alles van cropped gilets tot en met lange jassen siert de catwalk.

Foto’s: Rabens Saloner, Remains, Idallina Friman (van links naar rechts via Copenhagen Fashion Week)

Homepagebeeld: Rubens Saloner FW21 via Copenhagen Fashion Week