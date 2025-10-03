Coperni onthult athleisure met probiotica

Het Franse luxemerk Coperni staat bekend om zijn technologische innovaties. Denk aan een spray-on jurk die live op de catwalk werd aangebracht, een robothond die modellen uitkleedde en zelfs een tas die voor 99 procent uit lucht bestaat. Nu lanceert Coperni een athleisure-lijn met biotech-stoffen die probiotische ingrediënten bevatten. Deze zijn ontworpen om de huid te laten stralen en brengen mode, wetenschap en dagelijkse rituelen samen.

De C+ collectie markeert ook het debuut van Coperni in de beautycategorie. Het is meer dan alleen kleding; de innovatieve lijn wordt omschreven als ‘een huidverzorgingsgebaar dat je draagt’. De gebruikte stof, met stretch in vier richtingen, bevat een gepatenteerde synbiotische mix van probiotica en prebiotica. Deze mix zit in een biobased matrix met vertraagde afgifte, die actieve huidverzorging aan het lichaam levert tijdens het dragen.

Arnaud Vaillant, algemeen directeur en medeoprichter van Coperni, en Sébastien Meyer, creatief directeur en medeoprichter van Coperni, zeggen in een gezamenlijke verklaring: “We heroverwegen de verbinding tussen kleding en het lichaam. Kleding kan nu meer doen dan alleen bedekken, beschermen of uitdrukken; het kan het lichaam verzorgen, voeden en ondersteunen waar het zich het meest levend voelt.

De collectie combineert een minimalistisch ontwerp en het comfort van een tweede huid met geavanceerde innovatie. Het is een mix van beauty en mode, met een reeks ‘everyday wear’-items zoals een legging, een bodysuit en een top met lange mouwen. Alle items zijn gemaakt van de met ingrediënten verrijkte stof om de uitstraling en ‘natuurlijke gloed’ te verbeteren.

Wat is stof met probiotica?

Coperni heeft voor de ontwikkeling van deze nieuwe ‘carewear’-lijn samengewerkt met HeiQ, de Zwitserse pionier in textielbiotechnologie. Elke gram behandelde stof bevat tot 140.000 CFU/g (kolonievormende eenheden) levende, nuttige bacteriën, die via een systeem met gecontroleerde afgifte worden vrijgegeven.

De gepatenteerde synbiotische mix van probiotica en prebiotica is ontworpen voor overdracht van de stof naar de huid bij contact. Wrijving, beweging en lichaamswarmte activeren een geleidelijke en onzichtbare overdracht van nuttige micro-organismen naar het huidoppervlak. Deze afgifte van nuttige bacteriën ‘helpt het microbioom opnieuw in evenwicht te brengen, de natuurlijke barrière te versterken en de zelfherstellende mechanismen te ondersteunen’.

Coperni voegt toe dat de innovatie door data wordt ondersteund. De behandeling behoudt het ademend vermogen, de zachtheid en de kleur van de stof, wat zorgt voor een naadloze en comfortabele draagervaring. Het is ook dermatologisch getest op de menselijke huid en is niet-irriterend. De formule is ook ‘bewezen veilig en milieuvriendelijk-biobased’, gemaakt van geüpcyclede, non-GMO bronnen en voldoet aan de hoogste internationale veiligheids- en duurzaamheidscertificeringen.

Het merk stelt ook dat de drager de kleding ‘regelmatig’ moet dragen voor een optimaal resultaat. De actieve ingrediënten bieden ‘langdurige huidverzorgingsvoordelen’. Hoewel de intensiteit van de ingrediënten na 40 wasbeurten kan afnemen, blijven de effecten ‘zichtbaar en leveren ze na verloop van tijd nog steeds prestaties’.

De debuutcollectie C+ bestaat uit drie items in twee kleuren, zwart en grijs, met prijzen van 150 tot 180 euro / 175 tot 195 Amerikaanse dollar. De C+ lijn is beschikbaar voor pre-order op de website van het merk, met een verwachte verzending medio november.

