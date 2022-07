Cos maakt debuut op New York Fashion Week

Aankomende september maakt Cos, het minimalistische label van de H&M Group, zijn opwachting op het schema van New York Fashion Week. Op 13 september organiseert het modemerk een fysieke show die via een livestream zal worden uitgezonden, zo is in een persbericht van het merk te lezen.

“NYFW is steeds meer een bestemming voor internationale merken die de connectie willen maken met de cultuur van New York City en het grote Amerikaanse publiek,” legt Steven Kolb, CEO van organisator Council of Fashion Designers of America (CFDA), uit in het persbericht. “Elk seizoen stellen we een officieel schema samen dat creativiteit weerspiegelt, en we zijn blij dat Cos daar dit jaar onderdeel van is.”

Cos bezegelde zijn aanwezigheid op New York Fashion Week met een nieuwe fotocampagne waarvoor de stad de achtergrond vormt. De campagne, waarin het Amerikaanse model Paloma Elsesser en de eveneens Amerikaanse acteur en producer Natasha Lyonne te zien zijn, werd geschoten door Mario Sorrenti.