Costes lanceert Costes Girls

Costes krijgt een klein zusje. Het moederbedrijf The Sting lanceert namelijk Costes Girls, zo kondigt het merk aan op Facebook.

De collectie is voor meisjes tussen 3 en 12 jaar en loopt van 98/104 tot en met 146/152. Te zien aan de eerste beelden die door het merk zijn gedeeld, bevat de kledingcollectie van de meisjes veel elementen die ook terug te vinden zijn in de lijn voor dames. Als tagline voor de collectie gebruikt Costes Girls: ‘Embrace your inner rockstar!’ zo is te zien op de website van Costes.

De lijn zal verkrijgbaar zijn op de website van Costes en in geselecteerde winkels van het merk. Waar dit precies zal zijn en in hoeveel van de 38 Costes winkels verspreid over Nederland en België is niet duidelijk. Prijzen liggen tussen de 17,95 voor een T-shirt en 35 euro voor skinny jeans.