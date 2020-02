Cotton Ranking 2020: Adidas koploper gebruik duurzaam katoen

Adidas is volgens de Cotton Ranking 2020 wereldwijd de koploper als het aankomt op het gebruik van duurzaam katoen. De ranglijst is opgesteld door Pesticide Action Network UK, Solidaridad en het Wereld Natuur Fonds. Het onderzoek wordt elk jaar gedaan door Aidenvironment. Adidas is van de zesde plek in de ranking naar de eerste plek gesprongen, zo blijkt uit het persbericht.

Adidas koopt alleen nog maar duurzaam katoen in, zo meldt de Cotton Ranking 2020. De lijst bestaat uit 77 bedrijven die naar schatting meer dan 10.000 ton katoen gebruiken in hun producten. De bedrijven worden beoordeeld op doelstellingen en beleid, het aandeel katoen van duurzame herkomst en transparantie in de toeleveringsketen.

De meeste vooruitgang werd geboekt door Bestseller en Decathlon. Drie jaar geleden werden de bedrijven nog bestempeld met ‘hebben de eerste stappen gezet’, inmiddels worden ze aangemerkt als bedrijven die voorop lopen als het gaat om het gebruik van duurzaam katoen. De Cotton Ranking 2020 merkt op dat bijna alle bedrijven die publiekelijk doelstellingen hebben aangekondigd, aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt.

Bestseller en Decathlon boeken meeste vooruitgang in Cotton Ranking 2020

Een derde van de bedrijven uit de lijst, doet weinig tot niets. De ranking noemt hierbij Amazon, Footlocker, Giorgio Armani en Forever 21. “De ranglijst laat zien dat een kleine, maar groeiende groep koplopers het voortouw neemt in de verduurzaming van de katoensector en dat die inzet zich de afgelopen jaren heeft uitbetaald,” aldus Alexis Morgan, van het Wereld Natuur Fonds. “ Hoewel het rapport duidelijk bewijst dat publiek commitment resultaten oplevert, zijn veel bedrijven nog altijd niet bereid om te doen wat nodig is. De CEO’s van deze achterblijvers moeten het roer omgooien en tijdgebonden toezeggingen doen over het gebruik van meer duurzaam katoen.”

Het onderzoek laat ook zien dat 75 procent van duurzaam katoen alsnog als conventioneel katoen verkocht wordt. Maar 5 procent van de wereldproductie door winkels en merken wordt als duurzaam katoen ingekocht. “Maar liefst driekwart van al het duurzame katoen wordt nog steeds als conventioneel katoen verkocht. Door de geringe vraag naar duurzaam katoen zien boerenorganisaties zich gedwongen om het grootste deel van hun duurzame oogst te verkopen als conventioneel katoen. Als meer merken hun verantwoordelijkheid zouden nemen, zou dit niet nodig zijn,” aldus Heske Verburg, directeur van Solidaridad, in het bericht.

Beeld: Solidaridad