Couture modehuis Stéphane Rolland lanceert ready-to-wear lijn

Modemerk Stéphane Rolland lanceert een ready-to-wear lijn, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De lijn moet de bestaande haute couture en lederen goederen collecties complimenteren, aldus het bericht.

De collectie bevat zowel items voor overdag als eveningwear, zo meldt Stéphane Rolland. Alle items zijn gemaakt uit zijde. Rolland haalde voor de eerste ready-to-wear inspiratie uit zijde pyjama’s uit de jaren 1930. Net als in de couture creaties van de ontwerper staan in de prêt-à-porter collectie ‘puurheid van lijnen en grafische beweging’ centraal. Kleuren centraal in de de eerste ready-to-wear collectie zijn creme, zwart, saffraan, olijfgroen, walnoot en bordeauxrood.

De lijn zal vanaf januari 2021 verkocht worden. Prijzen van de collectie worden niet gedeeld in het persbericht.