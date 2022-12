Couturier Paul Schulten maakt nieuwe bedrijfskleding voor Dela

De vijftienhonderd medewerkers van de crematoria en uitvaartcentra van Dela in Nederland dragen vanaf deze week nieuwe bedrijfskleding. De kleding is ontworpen door Nederlands couturier Paul Schulten, zo blijkt uit een persbericht.

Alle medewerkers kunnen een eigen basispakket samenstellen. Voor dames bestaat dit pakket uit een jurk, rok en/of broek met blouse, gilet en jasje. Voor heren is dit pakket een pantalon, overhemd, gilet en colbert. Voor mannen en vrouwen zijn er daarnaast gekleurde en gedessineerde accessoires. Bij het ontwerp zijn veertig medewerkers van Dela bij betrokken en werden ook diverse locaties van Dela bezocht voor het doorpassen van de kleding.

“De kleding is gemaakt van gerecyclede materialen die zo lang mogelijk mooi blijven, dus vuilafstotend en kreukvrij zijn. Het reinigingsproces is niet alleen milieuvriendelijk, maar tast ook de levensduur niet aan,” aldus Paul Schulten in het persbericht.