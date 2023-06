Cowboys, pastels en regencouture: De straatstijl van Pitti Uomo

Op Pitti Uomo is niet alleen veel te ontdekken in de beurshallen en bij de stands van de vertegenwoordigde merken, maar ook de stijl van de bezoekers biedt volop inspiratie. Terwijl de winteredities van de in Florence gevestigde mannenmodebeurs meestal een scala aan tailoring laten zien, zijn de warme zomermaanden vaak wat meer casual - maar dit jaar dreigde de regen roet in het eten te gooien voor de gasten van Fortezza Basso.

De weersvoorspelling weerhield echter niemand van het leveren van modieuze hoogstandjes en de heren op de beurs waren het eens over een of twee trendstukken.

Bandana bandieten

De gasten van de beurs in Florence bleken dit jaar echte 'knopenkunstenaars' te zijn. Ze wisten niet alleen moeiteloos de perfecte stropdasknoop te leggen, ze wisten ook hoe ze een halsdoek vakkundig moesten gebruiken. Bandana's en sjaals sierden de halzen van de mannen op de beurs en vervingen op sommige plaatsen zowel de anders zo populaire pochet als de stropdas, die in de winter nog steeds als een van de hoofdrolspelers werd beschouwd.

Bandana bandits at Pitti Uomo. Images: Pitti Immagine (left), Spotlight Launchmetrics

De sjaals werden vaak gezien en gedragen met overhemden met open kragen. Onopvallend en in monochrome tinten of als kleurrijk statement hing helemaal af van de outfit en het kleurrijke karakter van de drager.

Haak- en breikunstenaars

Gebreide kleding in de zomer klinkt in eerste instantie altijd een beetje tegenstrijdig, maar op Pitti kon men glimpen opvangen van enkele luchtige gebreide en gehaakte tops die een interessant alternatief bleken te zijn voor het T-shirt.

Crochet and knit artists at Pitti Uomo. Images: Chillaxing Road

Of het nu een gebreide polo is, een grofmazig topje onder een jasje, of als de hoofdrolspeler van de outfit die ieders aandacht trekt - de trend trok de aandacht op Pitti met zijn veelzijdigheid. Laat je niet misleiden door looks die meestal zijn voorbehouden aan de wereld van de damesmode - of de gordijnen van oma's - want het zijn juist deze varianten die er echt cool uit kunnen zien met de juiste attitude.

Tailoring in pasteltinten

Tailoring kan op geen enkele editie van Pitti ontbreken, de beurs staat tenslotte bekend om zijn 'Pitti Peacocks' - paradijsvogels in pak. Deze zomer waren het echter niet de nette heren in klassieke driedelige pakken die opvielen, maar degenen die kozen voor pastelkleurige en snoepkleurige jasjes en pakken met een ontspannen pasvorm.

Tailoring in pastel shades at Pitti Uomo. Images: Chillaxing Road (left), Spotlight Launchmetrics

Pistachegroen, lavendeltinten en zachtgeel waren slechts enkele van de kleurvariaties die deden denken aan gelato in een Italiaanse ijssalon. De jassen van luchtig linnen werden gecombineerd met broeken in dezelfde tint of complementaire kleuren.

Pitti cowboys

Florence is misschien niet het Wilde Westen, maar er waren een paar cowboys op het terrein van het Fortezza Basso. De cowboyhoed stond zeker op de voorgrond, maar laarzen en sporen complementeerden de look van een of twee bezoekers van de beurs.

Pitti cowboys. Images: Spotlight Launchmetrics

De outfits van de beurscowboys verschilden sterk in formaliteit. Er waren casual versies van jeans en een wit T-shirt met een hoed, bandana om de nek en tatoeages als accessoires, maar ook in de vorm van lichtgekleurde jeans met een bijpassende metalen ketting aan de riem met een breed gilet, opvallende zonnebril, bandana en hoed. Extravaganter was een versie met cowboylaarzen, een denim overhemd, stropdas en pochet met een lichtgekleurd pak, qua kleur afgestemd op de hoed.

Regencouture

De heren van Pitti toonden hun modevaardigheden en creativiteit niet alleen in de zon. Ze wisten zich ook te redden in spontane regenbuien. Witte broeken en suède loafers werden onceremonieel in plastic gewikkeld en gered van de ondergang, plastic dekzeilen werden capes en kapsels werden beschermd tegen het weer met regenjassen.

Rain couture at Pitti Uomo. Images: Spotlight Launchmetrics

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.