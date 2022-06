Cradle to cradle, investering en recycling: Hoe Ralph Lauren meer circulair wil worden

Ralph Lauren wil producten op een meer verantwoorde en recycleerbare manier produceren. Onderdeel van deze focus is de Cradle to Cradle-certificering die het Amerikaanse modebedrijf voor bepaalde producten invoert.

Het eerste item dat gecertificeerd is met deze meer circulaire en verantwoorde productienorm is een kasjmieren trui, kondigde Halide Alagöz, chief product en sustainability officer bij Ralph Lauren, dinsdag aan op de Global Fashion Summit in Kopenhagen. Elk onderdeel van de trui zal een Cradle to Cradle-certificaat krijgen, zo heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

De Cradle to Cradle kasjmieren trui wordt later dit jaar gelanceerd. In totaal zullen tegen 2025 vijf stukken worden gecertificeerd. Bovendien zullen bepaalde producten volledig van gerecycleerd katoen worden gemaakt.

Ralph Lauren streeft ernaar de levensduur van producten tegen 2025 te verlengen. Dit omvat een reparatie- en recyclingservice op geselecteerde locaties. Het bedrijf is ook van plan te investeren in het U.S. Regenerative Cotton Fund, alsmede in innovatieve technologieën, zoals van de start-up Natural Fiber Welding, die zich richt op duurzame materiaalkunde.

Ralph Lauren heeft als doel de droom van een beter leven te inspireren door perfect en tijdloos design, aldus Alagöz op de conferentie. Al toen de gelijknamige ontwerper het label oprichtte, lag de nadruk op tijdloos design. Nu wordt de circulaire economie geïntegreerd in het DNA van het bedrijf, wat door het hoofd duurzaamheid wordt samengevat als "tijdloos".

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.